Antiguamente área de producción ovina, hoy forma parte de un gran parque provincial que protege fauna y especies marinas. Y se prepara para recibir visitantes.

La estancia ganadera de la Patagonia que se convirtió en refugio natural: el plan para abrirla al público.

La Estancia San Miguel, un antiguo campo ganadero de unas 16.500 hectáreas en la costa de Chubut , dejó atrás su pasado rural y hoy se llama Portal Isla Tova. Integra el Parque Provincial Patagonia Azul , un refugio natural de ballenas y pingüinos, y se prepara para recibir turismo de naturaleza .

La transformación empezó cuando la Fundación Rewilding Argentina adquirió el campo y lo recuperó para sumarlo a una iniciativa de conservación mucho más amplia.

El plan incluía donarlo al Gobierno de Chubut junto con infraestructura para su funcionamiento.

El acuerdo se firmó en abril de 2025 y lo rubricó el ministro de Turismo y Áreas Protegidas de la provinica, Diego Lapenna. No se trató de una venta ni de una expropiación, sino de una donación condicionada a un acuerdo entre el ámbito público y el privado.

A cambio de recibir el predio y sus instalaciones, la provincia otorgó a todo el conjunto el estatus de Área Natural Protegida y creó así el parque.

El campo tiene unos 30 kilómetros de costa; y en el acuerdo la provincia y Rewilding lo identifican formalmente con 16.500 hectáreas.

¿Cómo será el turismo de naturaleza en el Portal Isla Tova?

Con su nuevo nombre, el Portal Isla Tova es uno de los accesos previstos para que los visitantes conozcan los paisajes y la fauna del parque.

El proyecto busca abrir esas puertas sin comprometer el entorno natural.

La infraestructura contempla viviendas para guardafaunas, puestos de vigilancia, mejoras en los caminos y vehículos para recorrer el territorio.

Para los turistas se planifican zonas de acampe pensadas para una estadía sostenible, senderos de bajo impacto y sectores para embarcaciones, además de instalaciones para la investigación científica.

La propuesta se integra en una estrategia más amplia para impulsar el turismo de naturaleza y el desarrollo económico de las comunidades vecinas, con especial foco en Camarones.

Así, el viejo campo ganadero se proyecta como la vía de acceso a un parque protegido de cientos de miles de hectáreas.

La antigua ganadería ovina en la costa de Chubut

La estepa costera de Chubut se convirtió en campos de cría ovina entre fines del siglo XIX y comienzos del XX, en un proceso asociado a productores de origen galés que se instalaron en la zona semiárida.

La estancia San Miguel formaba parte de ese modelo: una gran propiedad dedicada a la ganadería extensiva en la estepa atlántica.

Ganadería ovina en la costa de Chubut.

En Bahía Bustamante y sus alrededores, la producción se centró históricamente en las ovejas, para lana y carne, y abastecía a ciudades como Comodoro Rivadavia.

En 1950, el empresario español Lorenzo Soriano compró las primeras hectáreas y fundó el pueblo, que nació como campamento de recolección de algas.

Entre las ovejas y la recolección de algas

Con el crecimiento de esa actividad, Soriano sumó tres estancias vecinas dedicadas a la cría de ovejas.

La cosecha de algas llegó a emplear a cientos de recolectores, pero entró en crisis por la sobrecosecha, por dos derrames petroleros en el mar, en 1982 y 1985, y por la presión de la pesca de langostino.

Hacia 1995, la operación estaba prácticamente agotada.

Matías Soriano, nieto del fundador, heredó el lugar a fines de los años noventa y lo reconvirtió hacia el turismo de naturaleza y una cría ovina regenerativa, con manejo rotativo de los rodeos para reducir el impacto sobre pastizales y suelos.

En ese proceso, Rewilding Argentina comenzó a trabajar en la zona para ampliar la protección costera y crear el futuro parque, que se concretó en 2025.

El Parque Provincial Patagonia Azul, creado en 2025

El parque abarca 295.135 hectáreas, casi 18 veces la superficie de la antigua estancia, y se extiende desde Cabo Dos Bahías hasta sectores al sur de Bahía Bustamante. Reúne más de 60 islas e islotes, además de bahías, arrecifes, playas rocosas y bosques submarinos de macroalgas.

Esos ambientes funcionan como áreas de alimentación, reproducción y descanso de especies marinas. El área integra además la Reserva de Biosfera Patagonia Azul, reconocida por la UNESCO, donde la conservación se combina con iniciativas de desarrollo sostenible para las comunidades locales.

El Portal Isla Tova es uno de los accesos previstos para que los visitantes conozcan los paisajes y la fauna del parque Patagonia Azul, en la costa sur de Chubut.

Su ubicación en el Atlántico Sur, con corrientes oceánicas que favorecen una gran concentración de vida marina, explica esa riqueza. Por sus aguas pasan ballenas jorobadas y sei, entre otros cetáceos, y en las islas hay colonias reproductivas de pingüinos de Magallanes, petreles gigantes, cormoranes imperiales y lobos marinos.

Un dato que resume su peso: según Rewilding Argentina, 13 de las 16 especies de aves marinas que nidifican en el país lo hacen en esta región. Por eso, el territorio es clave para proteger a los animales y los ambientes de los que dependen.