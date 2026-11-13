El MV Hantius amarró en Puerto Madryn y luego siguió viaje hacia el sur. Parará en Ushuaia, el lugar donde ingresó el virus en un viaje anterior.

Volvió a la Patagonia el crucero de las muertes por hantavirus.

La provincia de Chubut inauguró su temporada de cruceros 2026/27 con una particularidad: el primero de los buques que atracó en Puerto Madryn fue el MV Hondius , que el año pasado fue noticia por un brote de hantavirus que generó una alerta sanitaria mundial.

Entre mayo y junio de 2026, a bordo del MV Hondius murieron tres pasajeros -dos de los Países Bajos y una alemana- y hubo diez contagios más.

Este jueves 12 de noviembre se publicaron dos investigaciones científicas que confirmaron que el brote se había originado en la Patagonia argentina.

La situación llevó a que se establecieran cuarentenas en los Estados Unidos, España y los Países Bajos, hasta que el 2 de julio de 2026 la Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró el fin oficial del brote.

Puerto Madryn, Malvinas, Antártida y Ushuaia

El crucero de expedición polar, perteneciente a la compañía Oceanwide Expeditions, amarró este martes en el sector sur del Muelle Comandante Luis Piedra Buena, de Puerto Madryn. Arribó con 58 tripulantes y sin pasajeros a bordo.

Desde allí, tras embarcar 164 pasajeros y otros 12 integrantes de la tripulación, partió hacia la Antártida, en un viaje de tres semanas.

En 2026 hubo tres muertos por hantavirus en el MV Hondius.

Según el itinerario previsto, este viernes debe llegar a las islas Georgias del Sur y posteriormente continuar viaje hacia las islas Malvinas y la Antártida, para finalizar definitivamente su recorrido en el puerto de Ushuaia, en Tierra del Fuego.

Se trata de una experiencia “premium” con precios que van desde los 12.100 a los 28.900 dólares por pasajero, según las comodidades.

En Ushuaia, de acuerdo con lo que informa la web oficial del MV Hontius, el 23 de noviembre comienza otro crucero hacia la Antártida, de una duración menor: 13 días, a un costo entre 10.150 y 17.950 dólares.

El brote de hantavirus que alarmó al mundo

Precisamente en un crucero que partió de Ushuaia en abril de 2026, con destino en las islas africanas de Cabo Verde, se produjo el ingreso del virus Andes de hantavirus.

A causa de la enfermedad fallecieron el ornitólogo Leo Schilperoord, de 70 años, y su esposa Mirjan Huisman de 69, ambos provenientes de los Países Bajos, y también una pasajera alemana cuyo nombre no fue difundido.

El ornitólogo neerlandés fue el primero que manifestó síntomas en el MV Hondius.

Él y su esposa habían estado recorriendo la Argentina en motorhome, con salidas y entradas a Chile y Uruguay.

Al reconstruir los contagios, se lo consideró la fuente más probable de la transmisión a otras seis personas, incluida su mujer, que fue el segundo caso.

El origen, un misterio

Aunque no pudo determinarse con precisión en qué lugar de la Argentina se contagiaron, desde el Icahn de Nueva York -que participó en la investigación recientemente publicada- indicaron que “algunos de los virus más cercanos genéticamente habían sido detectados en 2018, cerca de Villa Meliquina, en Neuquén”.

El 16 de febrero, la pareja regresó desde Chile, adonde había cruzado en su motorhome, por el Paso Internacional Pehuenche, en Mendoza, y luego siguió viaje hacia Tierra del Fuego.

“Cabe suponer que la exposición se produjo después de este último ingreso a la Argentina”, infirieron los investigadores, teniendo en cuenta el intervalo hasta la aparición de los primeros síntomas.