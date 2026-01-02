Cómo es el crucero boutique que llegó a Puerto Madryn en el arranque de 2026

Con servicio ultra personalizado, suites premium con mayordomo y gastronomía de lujo, el Silver Whisper propone exclusividad lejos de las multitudes.

Tras los festejos de Año Nuevo, este viernes a primera hora de la mañana, tal como estaba previsto en el cronograma de la temporada, llegó a Puerto Madryn un crucero muy particular, pero que no se distingue, precisamente, por su tamaño extraordinario o una cantidad de pasajeros récord, sino más bien todo lo contario. Se trata de un exponente de los cruceros boutique, pensados como una propuesta exclusiva, premium y para pocos.

Se trata del Silver Whisper, que minutos antes de las 7 de la mañana atracó en el sector norte del Muelle Comandante Luis Piedra Buena, en una de las paradas de su recorrido desde Montevideo hacia las Islas Malvinas .

La embarcación de bandera de Bahamas perteneciente a la empresa Silversea Cruises tiene sólo 186 metros de eslora, y transporta a 292 tripulantes para prestarles servicio a los 355 pasajeros que disfrutarán de la ciudad del Golfo durante la jornada. La partida está prevista cerca de las ocho de la noche , completando una estadía de menos de 24 horas en territorio de Chubut.

Este arribo a Puerto Madryn es la primera de las tres escalas previstas por el navío de súper lujo en la ciudad de Chubut en esta temporada 2026. Durante su estadía, que se extenderá hasta aproximadamente las 8 de la noche, los visitantes tendrán la oportunidad de conocer los atractivos naturales, culturales y gastronómicos de la zona.

Luego continuarán viaje hacia Puerto Argentino, para volver hasta Ushuaia y luego navegar hacia las costas chilenas, donde pasarán por el Glaciar Garibaldi, Punta Arenas, Puerto Montt y Valparaíso, completando una travesía de 19 días.

La naviera es reconocida internacionalmente por sus estándares de excelencia en el segmento de ultra-lujo. Y según promociona, este buque combina la intimidad de una embarcación pequeña con las prestaciones de un resort de primer nivel.

Construido en 2001 y renovado completamente hace poco tiempo, el barco de 28.258 toneladas se consolida como una de las alternativas más selectas del mercado premium en el turismo de cruceros.

La proporción entre tripulación y huéspedes marca la diferencia: los miembros del personal representan algo más del 82% de las personas a bordo. Este ratio excepcional garantiza un nivel de servicio personalizado que, prometen, se refleja en cada detalle de la travesía.

Creucero Silver Whipser - suite Una de las suite del crucero boutique Silver Whisper.

El diseño interior del buque también apunta a una experiencia premium: privilegia los materiales nobles y los espacios amplios, generando una sensación de confort, luminosidad y espacio en toda la embarcación.

En cuanto a los camarotes, según promociona el portal argentino Cruceros para este viaje por el Atlántico y el Pácifico Sur, ofrece suites de 90 a 94 metros cuadrados, con balcón de 10 a 11, mayordomo asignado y prestaciones como wi fi gratuito o una carta de almohadas, por citar solo algunas de las prestaciones que, obviamente, tienen impacto en el precio: la opción más barata arranca en U$S 14.000.

Alta cocina y cocktails a bordo

La propuesta culinaria es uno de los atractivos centrales de este crucero. La Terrazza representa lo mejor de la tradición italiana, utilizando ingredientes selectos como mozzarella de búfala napolitana, vinagre balsámico ecológico de Umbría y jamón curado de Parma. Durante el día funciona como bufé casual, mientras que por la noche se convierte en un restaurante a la carta con servicio en el interior o en su terraza exterior.

The Grill ofrece una cocina informal pero sofisticada, donde los mejores cortes de carne se presentan junto a pescados frescos como la lubina. El ambiente relajado y las vistas al mar completan la propuesta de este espacio gastronómico.

The Restaurant deslumbra con su decoración plateada, cristalería fina y mantelerías elegantes. El menú incorpora especialidades regionales de los puertos visitados, en un barco que incluye entre sus itinerarios sudamericanos también la costa chilena; y que en otras épocas del año recorre el Mediterraneo y también el Océano Indico.

La Dame cierra la oferta culinaria con un homenaje a la cocina francesa contemporánea. El servicio de guante blanco y la decoración inspirada en la Torre Eiffel crean una experiencia gastronómica que fusiona tradición y modernidad, convirtiéndose en una parada obligada durante el viaje.

Crucero Silver Whisper - Panorama Lounge El Panorama Lounge, una de las propuestas de gastronomía a bordo del Silver Whisper.

El Panorama Lounge ofrece vistas ininterrumpidas del horizonte marítimo, ideal para disfrutar del té de la tarde, escuchar música en vivo o contemplar la puesta de sol mientras el barco navega. El ambiente relajado convierte a este salón en uno de los espacios más elegidos por los pasajeros.

La reciente renovación del buque incluyó el rediseño del Atrium, un espacio central en la cubierta 5 bañado por luz natural. Este punto de encuentro cuenta con un bar elegante que difumina la línea entre la barra tradicional y la brasserie moderna, ofreciendo bebidas y aperitivos durante todo el día.

Por último, el Connoisseur's Corner ofrece una selección de coñacs excepcionales y habanos de primera categoría para los aficionados a los puros y destilados premium. Los productos están disponibles para su compra a bordo.

Desde duty free y casino hasta spa

Las boutiques del barco ofrecen productos de lujo libres de impuestos, incluyendo moda, joyería, accesorios y perfumería de marcas reconocidas. Los pasajeros pueden adquirir artículos exclusivos durante la travesía.

Otro plan posible es ir al casino. Cuenta con ruleta, blackjack y máquinas tragamonedas para los amantes del juego.

Una sala de juegos organiza regularmente campeonatos de bridge y otros pasatiempos, pudiendo transformarse en sala de conferencias según las necesidades. Este espacio multifuncional refleja la filosofía de adaptarse a los intereses de los huéspedes, ofreciendo distintos tipos de opciones en cada travesía, según el perfil de los pasajeros y la propuesta de viaje.

El menú de entretenimiento incluye también a The Show Lounge, que funciona como espacio multifuncional, presentando espectáculos de producción a gran escala, conciertos de solistas clásicos y proyecciones de películas.

La cubierta de la piscina destaca por sus reposeras ubicadas estratégicamente para aprovechar el sol o la sombra, además de bañeras de hidromasaje. El personal está siempre atento para ofrecer toallas y bebidas según las necesidades de cada pasajero.

Crucero Silver Whisper - Piscina La piscina del crucero Silver Whisper, con jacuzzi y reposeras al sol y a la sombra.

El gimnasio dispone de maquinaria de última generación y clases gratuitas de aerobic, yoga y pilates coordinadas por entrenadores profesionales. Los huéspedes pueden mantener su rutina de ejercicios durante todo el viaje.

Para quienes no tienen la actividad física entre sus propiedades, el Observation Lounge, ubicado en la parte más alta de la embarcación, proporciona un espacio tranquilo para la lectura o la contemplación del paisaje. Y cuenta con una biblioteca disponible para todos los pasajeros.

Para quienes buscan relajarse al máximo, el Zagara Beauty Spa proporciona tratamientos faciales, corporales y masajes en un entorno de tranquilidad absoluta. Saunas y salas de vapor completan las opciones disponibles.

El modelo de crucero boutique

El Silver Whisper representa una tendencia en crecimiento dentro del turismo de cruceros, que en los útlimos tiempos empezó a verse opacado por los efectos que generan las multitudes agolpadas a bordo: como respuesta, estos buques de lujo a pequeña escala apuestan a priorizar la exclusividad sobre la masividad.

Además, el tamaño y la capacidad reducida permiten acceder a puertos más pequeños y ofrecer experiencias auténticas en cada destino, visitando lugares que no siempre son los típicos del circuito de estas moles turísticas del océano.

La recepción funciona las 24 horas como parte del plan de asistencia personalizada a los pasajeros. El servicio de conserjería Silver Shore Concierge permite organizar excursiones privadas, actividades deportivas o visitas culturales en cada puerto de escala.

Por último, el Cruise Consultant actúa como asistente personal ayudando a los huéspedes a elegir y reservar posibles paseos en cada destino y promocionando otras propuestas de la naviera, como para ir planificando el próximo viaje premium por los mares.