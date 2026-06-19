Los abogados de la madre y el padrastro imputados por la muerte del nene avanzaron con esa solicitud. Un tribunal resolverá en tres días.

Caso Ángel López: contundente respuesta de la fiscalía al pedido de la defensa de revisar pericias en la Corte.

La investigación del caso Ángel López , el nene de cuatro años que murió en circunstancias dudosas el 6 de abril en Comodoro Rivadavia , sumó este viernes una nueva audiencia centrada en el reclamo de la defensa de los dos imputados, Mariela Altamirano y Michel Kevin González , madre y padrastro del niño, en una causa que continúa en plena instrucción judicial.

El planteo buscó la intervención del Cuerpo Médico Forense de la Corte Suprema de Justicia de la Nación para revisar las pericias ya incorporadas al expediente.

Se trata de la segunda vez que la defensa intenta esta estrategia. El pedido ya había sido rechazado en primera instancia por el juez Alejandro Soñís , por lo que este viernes la discusión pasó a un tribunal de alzada integrado por Raquel Tassello y Martín Cosmaro .

El fiscal general Facundo Oribones confirmó que la audiencia fue solicitada exclusivamente por la defensa y explicó que tanto el Ministerio Público Fiscal como la querella, representada por el abogado Roberto Castillo en nombre de Luis López, padre del niño, se oponen a una nueva pericia.

"No están dados los requisitos" previstos por la ley, sostuvo Oribones, y agregó que los estudios ya incorporados "son más que suficientes" para avanzar con la causa.

El tribunal pasó a deliberar y anunció que dará a conocer su resolución por escrito dentro del plazo legal de tres días.

La discusión sobre las pericias en el caso Ángel

La defensa argumenta que existen diferencias entre el informe de la junta médica oficial y la opinión de un perito de parte, particularmente sobre el origen de 21 infiltraciones hemáticas detectadas en los tejidos cerebrales de Ángel.

Los peritos oficiales las atribuyen a golpes producidos en un lapso menor a las doce horas previas a la muerte, lo cual comprometió seriamente a la madre y padrastro que tenían al menor bajo su cuidado desde noviembre de 2025, luegto de que la justicia se la quitó la guarda al padre para restituírsela a ella.

Facunto Oribones, fiscal de Chubut Facundo Oribones, fiscal de Chubut.

Oribones recordó que, por la complejidad del caso, el informe final sobre la causa de muerte fue elaborado por tres médicos oficiales, y que la propia defensa fue notificada de cada instancia.

Explicó que la otra parte pudo proponer puntos de pericia e incluso participó con un perito propio en una junta médica posterior.

El fiscal: "No existe fundamento"

Según el fiscal, el profesional de la defensa no produjo una pericia contradictoria sino una valoración del informe oficial, sin fundamentos científicos que lo desvirtúen. "No tenemos ningún fundamento, no existe", afirmó.

Oribones señaló además que las diferencias planteadas por la defensa podrán debatirse en el juicio mediante el examen y contraexamen de los especialistas, sin necesidad de una nueva pericia.

Sobre el estado general de la causa, recordo que la Justicia de Chubut autorizó un plazo de seis meses para la investigación penal preparatoria, con el 14 de octubre como fecha límite para presentar la acusación.

La estrategia de la defensa

El planteo que la fiscalía impugnó este viernes había sido presentado días atrás ante el juez Alejandro Soñís, quien lo denegó en primera instancia.

La defensa de Altamirano y González, representada por los defensores públicos Vanesa Vera y Alejandro Varas, sostiene que existen contradicciones entre las pericias oficiales y la de un perito propio sobre el origen de los hematomas detectados en la cabeza del nene.

Mariela Altamirano y Michel Kevin González, la mamá de Ángel López y su pareja Muerte de Ángel: por qué el fiscal ahora le apunta a la madre y corre el foco del padrastro.

Según esa hipótesis, las lesiones no habrían sido producidas por golpes sino por un electroencefalograma realizado en el Hospital Regional de Comodoro Rivadavia menos de doce horas antes de la muerte de Ángel.

Soñís descartó ese planteo al sostener que un electroencefalograma no genera lesiones de ningún tipo, y remarcó que las tres pericias oficiales realizadas tras la autopsia coincidieron en sostener la hipótesis de los golpes en la cabeza.

La autopsia había determinado que las causas de la muerte del niño fueron enfermedades desarrolladas en los días previos —bronquiolitis y bronconeumonía— combinadas con los traumatismos en su cabeza.