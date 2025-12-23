Nico Vázquez reflexionó sobre su 2025: qué dijo de su ex Gimena Accardi

El actor frenó su vorágine cotidiana para reflexionar sobre el 2025 que vivió y en un breve posteo en redes sociales agradeció al público.

Nicolás Vázquez tuvo un 2025 marcado por el éxito de su regreso al teatro con Rocky y el escandaloso divorcio de Gimena Accardi después de 18 años de relación.

El actor usó sus redes sociales para compartir una reflexión sobre su año y en una historia de Instagram se refirió a su presente laboral y la propuesta para el 2026. “2025 fue un año que superó todo. Rocky se convirtió en el espectáculo más visto del país, emocionó al píublico, a la crítica y a nosotros” , comenzó diciendo en el texto que compartió a sus más de 4 millones de seguidores.

“Lo despedimos con gratitud. Prepárense!! 2026 va por más. Mucho más”, siguió y anticipó lo que vendrá con su próxima obra de teatro que promete ser una continuidad del éxito de Rocky.

En otro momento, se mostró agradecido al público: “Gracias por estar siempre. Todo lo que me desean, el doble para ustedes. Sean felices”.

El mensaje no hizo referencia a su separación y mucho menos al vinculo que quedó con Gimena Accardi tras el escandaloso divorcio. Todo indica que la relación entre ellos no quedó de las mejores formas ya que tanto él como ella apostaron una vez más a una relación.

nico vazquez gimena accardi portada.jpg

Quién es el nuevo amor de Gimena Accardi

En medio del lanzamiento de un nuevo proyecto, Gimena Accardi decidió abrir una ventana a su presente personal y emocional. Con la película "TILF" en plena producción, habló sobre los rumores de romance que la vinculan con Seven Kayne, su compañero en la cinta. También profundizó en el proceso de su reciente divorcio de Nico Vázquez, una separación que marcó un antes y un después en su vida. En las últimas semanas, los trascendidos sobre una supuesta relación con el trapero crecieron de forma constante.

La intérprete describió al músico como un “divino” y celebró haber trabajado con él, remarcando su sorpresa por el desempeño del intérprete frente a cámara. “Muy feliz de haber encontrado ese diamante en bruto. La rompe toda sin ser actor”, aseguró. Pese a estas palabras elogiosas, volvió a descartar que exista algo más allá del vínculo profesional: reconoció que entiende cómo funciona el ambiente y cómo cualquier gesto puede desatar rumores.