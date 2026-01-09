La llamativa confesión de Gimena Accardi tras su separación de Nico Vázquez

Gimena Accardi atraviesa un momento un tanto inesperado, tiempo atrás, en lo personal y profesional. Luego de un 2025 que quedó marcado por su divorcio de Nico Vázquez , la actriz reapareció con fuerza en la escena pública tras el estreno de TILF, una serie vertical de tono erótico que protagoniza junto a Seven Kayne y que forma parte de una colaboración con OLGA.

La ficción, que ya lanzó sus primeros siete capítulos, explora una historia provocadora entre una profesora universitaria y un alumno, con juegos de seducción y tensión psicológica. “Estamos muy bien y con mucha expectativa. Es una serie picante, él empieza a hacer unos juegos mentales, la seduce y va por ahí”, explicó el cantante, sin esquivar el revuelo mediático que se generó alrededor del proyecto. “Se habló mucho de nosotros, pero bienvenido sea”, agregó Gime, en referencia a los rumores que circularon tras el anuncio del proyecto.

Seven Kayne, por su parte, se mostró sorprendido por la repercusión. “Para mí es un mundo completamente nuevo. Subimos una foto y salió en la tele. Yo quería creerme actor, no un escándalo”, dijo, marcando la diferencia entre la ficción y la realidad.

Más allá del impacto de la serie, el eje de las declaraciones de Accardi giró en torno a su presente sentimental, lejos del rol de pareja que ocupó durante casi dos décadas. Consultada sobre la posibilidad de salir con hombres más jóvenes, fue directa y sin prejuicios: “Está lleno de hombres de 40 saliendo con mujeres más jóvenes y nadie dice nada porque está normalizado. Mientras haya consentimiento y sean mayores de edad, está buenísimo”.

La reflexión de Gimena Accardi

Lejos de mostrarse a la defensiva, Gimena Accardi profundizó con una reflexión que resonó fuerte: “Hay boludos de 40 y boludos de 25, así como hay interesantes de 40 y de 25. A mí no me molestaría estar con alguien más joven, para nada”. Y remató con una frase que sintetiza su momento actual.

La actriz también se permitió revisar su historia personal con honestidad. “Amo estar en pareja, amo enamorarme, compartir la vida y convivir, siempre lo hice. Pero estuve 18 años en pareja, así que estoy para estar tranquila un tiempo”, confesó, dejando en claro que no hay apuro ni necesidad de encasillarse nuevamente en un vínculo, al mismo tiempo que se encarga de despejar toda posibilidad de un nuevo romance por estos días.

Finalmente, al ser consultada por la reciente polémica en torno a la supuesta infidelidad de Luciano Castro a Griselda Siciliani, Accardi eligió la cautela. “Cada pareja es un mundo. Tal vez es una pareja abierta, tal vez se sabía. Son temas muy personales”, sostuvo. Una mirada distinta a la de su compañero de elenco, Seven Kayne, quien fue tajante: “A mí me pasó y mi respuesta es contacto cero, nunca más”.

Entre un proyecto audaz, rumores, debates y una soltería asumida sin culpa, Gime Accardi se mostró auténtica, libre y plantada en una etapa donde elige priorizarse luego de un divorcio de una relación que duró 18 años.