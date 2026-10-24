Juana Viale y Andy Kusnetzoff competirán el sábado por el rating en televisión, mientras que el domingo habrá entrevistas, humor y música en vivo.

Fin de semana en la TV: las figuras que visitarán a Juana Viale, Andy Kusnetzoff y La Peña del Morfi

La televisión argentina se prepara para un nuevo fin de semana con figuras del espectáculo, actores, periodistas e invitados de distintos ámbitos que pasarán por los principales programas de la pantalla chica. Entre las propuestas del sábado 24 y el domingo 25 de octubre, las miradas estarán puestas en la competencia nocturna de El Trece y Telefe , además de las clásicas mesas del mediodía.

Con entrevistas, actualidad, anécdotas personales y espectáculos musicales, los ciclos buscarán captar la atención de la audiencia con una programación que reunirá a protagonistas de la televisión, el teatro, el cine y las redes sociales.

El sábado desde las 21.30, Juana Viale estará al frente de una nueva emisión de La noche de Mirtha, por la pantalla de El Trece. Mientras Mirtha Legrand continúa con su recuperación, su nieta volverá a conducir el programa con una mesa integrada por cuatro invitados. En esta oportunidad, participarán la actriz Eleonora Wexler , el periodista Marcelo Polino , el actor Agustín Sullivan y Matías Bagnato , sobreviviente de la masacre de Flores.

Wexler llegará al programa en medio de su actividad teatral con El Estado de la Unión, obra que protagoniza junto a Gonzalo Heredia, y de las grabaciones de una nueva producción para Netflix. Polino, por su parte, aportará información y comentarios sobre el mundo del espectáculo, en una semana marcada por la entrega de los premios Martín Fierro de Radio.

Sullivan atraviesa otro momento de exposición profesional por su interpretación de Carlos Menem Jr. en la segunda temporada de la biopic de Guillermo Coppola. En tanto, Bagnato tendrá la oportunidad de hablar sobre la historia que el director Juan José Campanella llevará a la pantalla, vinculada con la lucha que sostiene desde que perdió a su familia en 1994.

PH, Podemos Hablar: los invitados de Andy Kusnetzoff

La competencia del sábado tendrá lugar desde las 22.30, cuando Andy Kusnetzoff presente una nueva edición de PH, Podemos Hablar por Telefe. El ciclo recibirá a Elina Costantini, Karina Mazzocco, Coco Sily, Sol Pérez y Mernuel, en una combinación de perfiles que promete conversaciones sobre actualidad, experiencias personales y recorridos profesionales.

Costantini llegará en un contexto de exposición pública relacionado con un conflicto familiar. Mazzocco compartirá su experiencia como conductora y su presente en MasterChef Celebrity, mientras que Pérez aportará su mirada sobre la televisión y su trayectoria como panelista de Gran Hermano. Por su parte, Coco Sily sumará sus anécdotas y su experiencia en el mundo artístico. Mernuel, en tanto, representará al universo del streaming y las nuevas formas de comunicación digital.

Almorzando con Juana: quiénes son los invitados del domingo

El domingo 25 de octubre, desde las 14, Juana Viale volverá a la pantalla de El Trece con una nueva mesa de Almorzando con Juana. Los convocados para esta edición son elactor Eduardo Blanco, la actriz Julia Calvo, el conductor y actor Darío Lopilato y la influencer Luli Ofman.

Blanco participará mientras protagoniza Empieza con D, siete letras, la comedia romántica escrita y dirigida por Juan José Campanella. Calvo, por su parte, forma parte del elenco de Misery, la obra teatral basada en la novela de Stephen King.

Lopilato combinará en la charla su experiencia como actor con su trabajo al frente de Viralizados. Ofman aportará la perspectiva de las redes sociales y su recorrido como creadora de contenido. La mesa reunirá así a figuras con trayectorias diferentes, desde el teatro y la actuación hasta la conducción y el entretenimiento digital.

La Peña de Morfi: Camilo, Jairo y los artistas que estarán el domingo

También el domingo, desde las 13.30, Telefe presentará una nueva edición de La Peña de Morfi, con Diego Leuco y Carina Zampini en la conducción. El programa combinará entrevistas, música en vivo y los segmentos habituales que caracterizan al ciclo. Entre las figuras destacadas estará el cantautor colombiano Camilo, quien regresará al programa para conversar con los conductores.

La propuesta musical incluirá a Jairo, padrino del ciclo, que se presentará en el escenario, además de Los 4 de Córdoba, con su repertorio folklórico, e Hilda Lizarazu. A la mesa también se sumará Oriana Sabatini, quien protagonizará una charla con Leuco y Zampini.

De esta manera, la televisión abierta ofrecerá un fin de semana con alternativas para distintos públicos: la competencia entre Juana Viale y Andy Kusnetzoff durante la noche del sábado y, el domingo, entrevistas con figuras del espectáculo, conversaciones sobre actualidad y música en vivo en los principales programas del mediodía.