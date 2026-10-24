Inesperado: Jude Bellingham le habría sido infiel a su mujer con la exesposa de Matías Alé

Jude Bellingham quedó envuelto en rumores de infidelidad tras ser vinculado con María del Mar Cuello Molar , la modelo argentina que estuvo casada con Matías Alé . Según versiones difundidas en medios y redes sociales, el futbolista del Real Madrid habría mantenido encuentros con ella mientras estaba en pareja con la influencer estadounidense Ashlyn Castro. Por ahora, ninguno de los involucrados confirmó la información.

La versión tomó fuerza a partir de publicaciones que señalaron supuestas coincidencias entre las estadías del jugador y la modelo en hoteles. Incluso, circularon afirmaciones sobre un presunto encuentro posterior a una visita de Bellingham junto a Castro. Sin embargo, no hay pruebas públicas que permitan confirmar esas versiones ni establecer que el futbolista y Cuello Molar hayan mantenido una relación.

Castro también quedó en el centro de las especulaciones. La influencer fue relacionada sentimentalmente con el mediocampista inglés a comienzos de 2025, cuando ambos fueron vistos juntos en Madrid. Desde entonces, aparecieron en distintas ocasiones , aunque mantuvieron su vida privada relativamente alejada de la exposición. Hasta el momento, tampoco hubo declaraciones públicas que vinculen una eventual crisis de pareja con los rumores recientes.

"Jude Bellingham" Porque revelaron que la ex novia de Matías Alé, María del Mar, estuvo en 2025 con Jude Bellingham en Estados Unidos: el jugador engañó a su actual mujer con la "modelo" argentina. pic.twitter.com/R1BjnNusAw

María del Mar alcanzó notoriedad en Argentina por su matrimonio con Matías Alé. La pareja contrajo matrimonio en 2015, pero la relación terminó pocos meses después, en medio de una fuerte exposición mediática. La separación coincidió con los problemas de salud que atravesó el actor y su posterior internación, un episodio que tuvo amplia repercusión en los programas de espectáculos.

La exesposa de Matías Alé estuvo con el arquero Loris Karius

Después de aquella ruptura, la modelo se alejó de la escena mediática local y continuó su carrera en el exterior. Su nombre volvió a aparecer en los titulares en 2021, cuando fue fotografiada junto a Loris Karius, arquero alemán, durante unas vacaciones en un yate en Grecia. Las imágenes de ambos a los besos dieron lugar a versiones sobre una posible crisis sentimental del golero ex Liverpool con Sophia Thomalla.

Era la amante de Loris Karius, por la que terminó separándose, pero la verdad le da, es muy hermosa, no pueden competir con ella.. Por eso los tipos se pagan yates y salen a alta mar a disfrutar con María del Mar https://t.co/oVAZyIYQY6 pic.twitter.com/lwP1yLrcA5 — @Robert (@GerardoEsp67465) October 21, 2026

En aquel momento, las fotografías circularon tanto en medios argentinos como europeos. La cercanía entre Cuello Molar y Karius alimentó especulaciones sobre el estado de la relación del futbolista, aunque varias de las circunstancias que rodearon el episodio no quedaron confirmadas públicamente. La repercusión volvió a asociar a la modelo con figuras internacionales del deporte.

Bellingham, de 23 años, es una de las figuras del fútbol europeo y juega en el elenco merengue, club al que llegó en 2023 tras destacarse en el Borussia Dortmund. Su vida personal suele despertar interés entre sus seguidores -sobre todo después del duelo entre Inglaterra y Argentina en el Mundial 2026-, aunque el rumor actual no cuenta con confirmación de su entorno.