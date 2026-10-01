No lo conoció y pidió que la echen: fuerte denuncia contra Matías Alé

Matías Alé quedó envuelto en un escándalo cuando una recepcionista de un restaurante denunció que fue él quien pidió echarla de su puesto de trabajo. Todo se dio el pasado sábado cuando el humorista no fue conocido por la mujer lo que desató su furia y queja con la dueña del lugar.

“No lo reconocieron y parece que enloqueció” , dijo Ángel De Brito en LAM (América) donde contó la situación, y recordó que a Graciela Alfano le pasó lo mismo en un evento en el que coincidieron.

Acto seguido, el conductor presentó la nota con Daira, la joven de 22 años, que hasta el pasado sábado trabajaba en un restaurante porteño. "Tini" como al conocen en el lugar relató que su horario era de 10 a 19 y que su rol como recepcionista era darle la carta, ubicar a la gente y abrirle la puerta. " Me tocó recibirlo a Matías Alé y no lo reconocí porque no lo conocía ”, señaló la desempleada.

Daira contó que ella regresó a la entrada del local, desde donde veía que Matías Alé hablaba con la encargada señalándola. “Lo primero que hace él es quejarse en un tono medio agresivo, como que no le gustó. Y yo dije ‘Ah, bueno, genial. Es humorista’, pero resulta que estaba hablando cosas malas de mí. Estaba diciendo que cómo era posible que yo no lo hubiera recibido como tenía que ser”, relató.

La joven contó que él denunció que no lo trató como tal, es decir, como "famoso" y que en otros lugares lo suelen recibir con una sonrisa por la fama que tiene. "Todo eso le dijo a la encargada mirándome a mí”, agregó y señaló que horas más tarde le dijeron que no debía asistir más al trabajo.

“Yo le dije ‘¿Por qué? No entiendo nada’ y ella misma me dijo ‘Vino Matías Alé y se quejó porque no le diste el trato como él se merece. Pero ya está. Tranquila’”, dijo. “Yo me fui a la bacha a llorar y a buscar a ver quién era, porque no sabía quién era MatÍas Alé”, contó Daira que, según una compañera de trabajo, su puesto ya había sido ocupado el lunes siguiente al evento.