Cami Homs se refirió a la boda de Rodrigo De Paul, padre de sus hijos con Tini y dejó declaraciones filosas.

Cami Homs se refirió por primera vez al casamiento de Tini con De Paul y le preguntaron si la invitaron: ¿irá a la boda?

La boda de Rodrigo de Paul y Tini Stoessel continúa despertando reacciones y, en las últimas horas, una de las voces consultadas fue la de Cami Homs . La modelo, expareja del futbolista y madre de sus hijos , Francesca y Bautista, respondió a las preguntas de la prensa y dejó en claro cómo atraviesa esta nueva etapa en la vida sentimental de su ex.

Durante la entrevista con el programa conducido por Ángel de Brito , Homs se mostró tranquila y evitó cualquier tipo de polémica. Frente a la consulta sobre el casamiento, explicó que su principal preocupación está puesta en el bienestar de sus hijos y no en la relación que actualmente mantiene Rodrigo de Paul.

El cronista quiso saber si Cami estaba al tanto del próximo casamiento del futbolista. “¿Estás al tanto de que se casa el papá de tus hijos ?”, le preguntaron. La respuesta de la modelo fue breve y natural: “ Sí, claro. Y nada, todo bien ”.

Sus hijos, Francesca y Bautista, le dieron la fuerza para salir adelante tras la escandalosa separación del jugador de la selección argentina.

Luego, la conversación avanzó hacia la reacción de Francesca y Bautista y si los chicos habían hablado con ella sobre la boda. En ese punto, Homs remarcó que no recibió comentarios de sus hijos y volvió a poner el foco en ellos: “No, no me dicen nada. Mientras yo los vea felices a ellos, no hay nada para decir. No quiero nada más que eso, verlos felices a mis hijos”, sostuvo.

Homs resaltó a la prensa: “no voy a responder cosas obvias”

Uno de los momentos más directos de la nota ocurrió cuando el cronista le preguntó si había recibido una invitación para el casamiento de Rodrigo de Paul y Tini Stoessel: “No, no, no. Claramente que no”, respondió Cami Homs, sin dejar margen para interpretaciones.

Ante esa respuesta, el periodista planteó si, teniendo en cuenta que ambos mantienen un vínculo como padres de Francesca y Bautista, el futbolista podría haber considerado invitarla de todos modos. Sin embargo, la modelo volvió a ser contundente: “Está todo bien, pero no, claramente que no”.

Finalmente, le preguntaron qué haría si eventualmente recibiera una invitación para asistir al casamiento de su expareja con Tini. Homs eligió responder con ironía y evitó hipotetizar sobre una situación que, por el momento, no ocurrió: “Ay, chicos, no voy a responder cosas obvias. Pero todo bien igual”, concluyó la modelo, dejando clara su postura frente al nuevo capítulo sentimental de Rodrigo de Paul.