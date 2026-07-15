No se vio en la TV: el picante cruce que protagonizaron Messi y Bellingham.

El esperado duelo entre la Selección Argentina e Inglaterra por las semifinales del Mundial 2026 no tardó en encenderse. Apenas comenzó el encuentro que terminó ganando al Albiceleste por 2 a 1, el clima de final se hizo sentir con un cruce directo entre las máximas figuras de ambos equipos: Lionel Messi y Jude Bellingham .

El delantero del Inter Miami y el del Real Madrid quedaron cara a cara en los primeros minutos del partido. El astro argentino y el joven referente inglés intercambiaron palabras en una acción que rápidamente capturó la atención de los presentes, pero que no se vio a través de la transmisión oficial del Mundial.

Según los reportes desde el campo, el capitán albiceleste lanzó una mirada de desconcierto, como preguntando “¿qué te pasa?”. Por su parte, el volante del Real Madrid respondió con un gesto desafiante que marcó el terreno de juego desde el inicio.

¡EL CRUCE ENTRE MESSI Y BELLINGHAM!



¿Qué se habrán dicho? pic.twitter.com/rcRLcbRfzs — TyC Sports (@TyCSports) July 15, 2026

Este enfrentamiento marcó un hito histórico para el capitán argentino. Fue la primera vez que Lionel Messi enfrentó a la selección de Inglaterra en un partido oficial durante su extensa carrera profesional. Y la historia no pudo haber tenido un final más feliz. Es que pese a arrancar abajo en el marcador, el seleccionado argentino remontó la desventaja en los minutos finales y selló el pase a semifinales con un triunfo por 2 a 1.

Picantes declaraciones de Messi tras la histórica victoria de Argentina ante Inglaterra

Lionel Messi jugará su tercer final (2014, 2022, 2026 ) en este Mundial 2026, un logró que sólo poseía el brasileño Cafú (1994, 1998 y 2002). Ya con más tranquilidad, habló con la prensa y se refirió al presente de la scaloneta, lo especial del partido jugado y de la final que se viene.

"Vivimos sensaciones especiales, el grupo lo sintió, sabíamos que era una victoria que el pueblo argentino quería y nosotros también, no era una victoria más" expresó el capitán argentino sobre lo especial que era el duelo. Mucho se había hablado del contexto que traía aparejado este choque mundial. Sobre el encuentro y la remontada histórica dijo: "nunca dejamos de creer, de intentarlo, con juego, los metimos en un arco, esta felicidad es enorme".

Luego, también habló de la actualidad, de la realidad de una selección que sigue demostrando estar a la altura: "es una locura lo que estamos viviendo, yo sinceramente antes de empezar el Mundial, confiaba en este grupo y sabia que lo íbamos a pelear y que íbamos a estar entre los cuatro".

En otra de las notas que brindó, profundizó mucho más: "venimos de ser campeones del mundo, venimos siendo los mejores durante estos últimos cuatro años, duela a quien le duela, digan lo que digan. Hoy una vez más nos ponemos entre los dos mejores del mundo y eso demuestra que todo lo que hicimos no es casualidad y que nadie nos regaló nada".

"Este grupo no me sorprende, conozco y sabíamos de lo que éramos capaces, la gente por ahí tenia dudas, pero este grupo cuando se junta y esta unido, saca de donde no tiene para dar el máximo" agregó. Por último, se dirigió a los argentinos: "Disfruten de este momento como lo hacemos nosotros, volvimos a posicionar a Argentina entre los dos mejores, que lo vivan como lo están haciendo, hoy conseguimos lo que todos queríamos, llegar hasta lo ultimo, hasta la final del mundo".