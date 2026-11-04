Según las astrología, este mes podría ser importante para tres signos en particular. Cuáles son y cómo será este período para ellos.

Cuáles son los tres signos del zodíaco que serán más beneficiados en noviembre

Noviembre será una etapa de cambios para distintos signos del zodíaco , los cuales también tendrán un período para tomar decisiones y nuevos comienzos. Será un mes en el que Mercurio se pondrá en Escorpio y Venus en Libra, todo a partir del 13 de noviembre.

Además de estas situaciones mencionadas anteriormente, la llegada de noviembre podría ser clave para ponerle fin a la etapa de revisión y poner en ejercicio lo aprendido. Podría ser clave a su vez la Luna nueva en Escorpio del 9 de noviembre, lo que pondrá como principal atención los aspectos que se necesitan transformar.

En diálogo con el medio Clarín, la astróloga Lourdes Ferro reveló que la clave será "avanzar sin perder de vista lo aprendido durante las últimas semanas", principalmente en vínculos, proyectos personales y decisiones a futuro.

En su relato contó que será un mes equilibrado, ya que los cuatro elementos del zodíaco estarán distribuidas de manera pareja. Sin embargo, advierte: "El pasado viene para que lo puedas arreglar, no para vengarse".

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Los signos más beneficiados en noviembre

Libra, Escorpio y Acuario serán los tres signos más beneficiados según su predicción.

Libra

Podría ser una etapa de mayor claridad en las relaciones y decisiones personales. Venus, su planeta regente, moverá a Libra el 13 de noviembre, lo que podría ser una posibilidad de resolver conflictos afectivos. Revisar acuerdos y avanzar con cuestiones estancadas.

Escorpio

La Luna nueva del 9 de noviembre podría significar nuevos comienzos y procesos para la transformación. Cuatro días más tardes a esa fecha, Mercurio moverá hacia Escorpio: esto podría ser favorable para las conversaciones pendiente, la toma de decisiones y la resolución de asuntos del pasado.

Acuario

Según Ferro, este mes podría ser un buen momento para motivar cambios y proyectos personales. La Luna creciente invita a poner en práctica nuevas ideas, el trabajo en equipo y avanzar hacia objetivos que estaban postergados.