¿Qué pasa si tengo la edad para jubilarme pero no los años de aportes? Lo que hay que hacer en Anses 2026

La Anses especifica cuál es el procedimiento a realizar si es que contamos con la edad para acceder a una jubilación pero no reunimos los años de aportes requeridos.

¿Qué pasa si tengo la edad para jubilarme pero no los años de aporte?

El período de tiempo que conlleva el trámite de la jubilación puede estimarse entre 3 y 6 meses. Sin embargo, algunos especialistas afirman que puede demorar hasta un año. De todos modos, la Anses (Administración Nacional de la Seguridad Social) no especifica un período exacto para acceder a la jubilación una vez iniciado el trámite. ¿Que sucede si contamos con la edad para jubilarnos pero no con los años de aportes requeridos por el organismo previsional ?

Para iniciar el trámite jubilatorio , la Anses dispone que la mujer debe contar con 60 años de edad y el hombre con 65 años de edad y haber reunido 30 años de aportes registrados. Además, en ambos casos, deberán presentar el DNI, completar el formulario de Solicitud de prestaciones previsionales y consultar su historia laboral ingresando al sitio oficial de la Anses .

Si contamos con la edad para jubilarnos pero no así con los 30 años de aportes requeridos por la Anses , el organismo previsional especifica cómo se debe proceder para compensar ese requisito faltante:

Para iniciar el trámite jubilatorio, la Anses dispone que la mujer debe contar con 60 años de edad y el hombre con 65 años de edad y haber reunido 30 años de aportes registrados.

Si tengo la edad pero me faltan aportes : si luego de cumplir con la edad requerida continuamos trabajando, podremos compensar la falta de años de aportes de este modo: 2 años de edad en exceso compensan uno de servicios faltante (ejemplo.: a los 67 años de edad se requieren 29 de trabajo con aportes).

Si tenemos la mayor parte de aportes en relación de dependencia, pero no llegamos a completar la cantidad de años de aportes requerida, podremos compensar los períodos faltantes si tenemos aportes como monotributista o autónomo.

en relación de dependencia, pero no llegamos a completar la cantidad de años de requerida, podremos compensar los períodos faltantes si tenemos aportes como monotributista o autónomo. Si el interesado en tramitar la jubilación tiene 70 años o más y solo 10 años de aportes, debe informarse sobre la Prestación por Edad Avanzada en el sitio oficial de la Anses .

. Si el interesado en tramitar la jubilación tiene 65 años, no tiene aportes y no cobra ninguna prestación, deberá informarse sobre la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) en el sito oficial de la Anses.

Cabe recordar que, en marzo de 2025, el Gobierno Nacional decidió no prorrogar la moratoria previsional. Así, casi 250.000 personas no pudieron acceder a una jubilación de la Anses en 2025. La moratoria previsional en cuestión posibilitaba el acceso a un plan de pago de deuda. Y fue gracias a ella que miles de mujeres y hombres que contaban con la edad jubilatoria pero no así con los años de reportes requeridos (30) pudieron acceder a una jubilación.

Si contamos con la edad para jubilarnos pero no así con los 30 años de aportes requeridos por la Anses, el organismo previsional especifica cómo se debe proceder para compensar ese requisito faltante. Anses

Cómo consultar nuestros aportes realizados

Para poder consultar nuestros aportes jubilatorios y cerciorarnos de que estén registrados, debemos ingresar a mi Anses (Trabajo/Historia Laboral) con nuestra clave de la seguridad social. Allí podremos consultar:

Las declaraciones juradas presentadas por nuestros empleadores.

Los períodos registrados y remuneraciones como trabajador autónomo y/o monotributista. Si no hay información de montos, es probable que el aporte se esté realizando a otra caja de jubilación.

Información suministrada por las provincias transferidas a la Nación, en caso de que corresponda.

La Anses informa que la constancia de Historia Laboral emitida a través de su página web no requiere la autenticación de un agente de la Anses. Los trabajadores también pueden solicitar un Reconocimiento de Servicios, que es una resolución firmada por la Anses con los aportes jubilatorios registrados en el ámbito nacional.