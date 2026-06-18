Industria: para la UIA la actividad del sector manufacturero siguió en caída durante mayo

Todavía falta que el INDEC difunda los datos del sector. El consumo de energía de las empresas cayó el mes pasado. La confianza de los empresas siguió en caída.

De acuerdo con datos del Centro de Estudios de la Unión Industrial Argentina (CEU) en mayo la actividad del sector manufacturero habría caído nuevamente, esta vez, por el 5%. Se trata de datos adelantados ya que los números oficiales que distribuye el INDEC salen con demora de dos meses.

La estimación se hace en base al consumo de energía de las industrias. Con relación a abril, la actividad cayó también 0,8% lo que indica que el escenario de estancamiento y retracción todavía se mantiene.

"Los indicadores de mayo presentaron una dinámica heterogénea respecto al mes anterior, con mejoras puntuales en algunos sectores, aunque sin modificar el panorama general de bajo nivel de productivo", indica el informe del CEU.

El mismo señala que "la actividad vinculada a la construcción exhibió una mejora mensual respecto de abril" aunque sostiene que "el sector continúa rezagado ubicándose aún por debajo de 2022.

Mejora la producción de autos

En tanto, la producción de autos registró un crecimiento mensual de 2,2% aunque continúa siendo uno de los sectores con menor desempeño anual con una baja de 19% vs mismo período de 2025"

"En contraste, la producción metalmecánica cayó respecto a abril 1,4% mientras que el patentamiento de maquinaria industrial cayó 11,2%"", añade el reporte.

Con estos datos, en lo que va del año el nivel patentado se ubicó por debajo de los niveles 2025 y 2022, dice el estudio el cual plantea que "la demanda de energía eléctrica de Grandes Usuarios Industriales registró una baja mensual respecto de abril de 2,1%.

Menor dinamismo exportador

Por su parte, de acuerdo con el relevamiento, las exportaciones hacia Brasil registraron una baja mensual de 7% debido a un menor dinamismo en la exportación de autos, productos primarios y molienda

"En esta línea, disminuyó la liquidación de divisas del sector agroindustrial 6,2% con una contracción anual en gran medida por un alto nivel de comparación de 2025 11,7%", dice el CEU.

Cuales son los sectores más castigados

En relación a abril 2025 entre los sectores con bajas a dos dígitos se encontraron la producción de Productos textiles, 22%; Maquinaria y equipo,20%, dado una menor producción y venta principalmente de la maquinaria agrícola, seguido de la baja de Prendas, cuero y calzado 16%. Se trata de uno de los sectores con menor desempeño ya que se ubica en mínimos históricos por una demanda interna debilitada y mayor competencia importada-

En ese sentido, el CEU plantea que "cayó la producción vinculada a las Industrias metálicas básicas 11%; y Vehículos automotores, 11% este, último influido por un menor nivel exportado así como de ventas internas".

Asimismo disminuyó la producción de Minerales no metálicos 6,8%, vinculado al bajo desempeño de la construcción; seguido de Productos de caucho y plástico, 5% y Muebles y colchones, 5% que mantiene una evolución a la baja iniciada a principios de 2025.

Baja la confianza de los empresarios

Los datos de la UIA son consistentes con la encuesta de expectativas del sector manufacturero que elabora el INDEC. De acuerdo con el organismo el indicador bajó 19,6% en mayo. El índice de confianza marca una baja de 5,5% en cuanto a expectativas de producción para el segundo semestre. En cuanto a estimaciones de pedidos de clientes el 51% de las empresa dice que cayeron, mientras que el 19% dice que tiene stocks mas altos de lo conveniente.