Video indignate: manejaba una moto con su hija, sin casco y con una cerveza en la mano

Ocurrió en Catamarca y un vecino que registró el momento, contó cómo fue la peligrosa maniobra.

La mujer conducía una moto con una lata de cerveza en la mano y con su hija sin casco.

Una mujer fue grabada mientras circulaba en moto por la capital de Catamarca junto a una nena. La particular escena ocurrió en plena calle y quedó registrada por un vecino que se encontraba en el lugar y grabó el video.

Según relató el testigo que filmó el momento, la conductora habría intentado pasar un semáforo en rojo. En medio de la maniobra, perdió el equilibrio y quedó expuesta una situación que generó preocupación.

En las imágenes se observa que la mujer llevaba una cerveza en una de sus manos, mientras que la menor viajaba con ella. Además, ninguna de las dos llevaba casco al momento de circular.

El video de la peligrosa maniobra

El llamativo episodio ocurrió alrededor de las 17 del lunes, en la intersección de las avenidas Gobernador Figueroa y Arturo Illia, en la capital catamarqueña.

El video fue registrado por vecinos y rápidamente comenzó a circular en redes sociales y estados de WhatsApp. En las imágenes se observa a la mujer sobre la moto mientras intenta ponerla en marcha, con una nena sentada detrás de ella.

En todo momento se ve cómo la conductora no puede hacer equilibrio y la moto se mueve de manera inestable. Además, la mujer llevaba una lata de cerveza en una de sus manos. En tanto, la niña que viajaba detrás también parece tener dificultades para mantenerse firme sobre el vehículo.

La escena generó preocupación entre los vecinos, especialmente por la presencia de la niña y las condiciones en las que ambas circulaban.

Según informó el medio local Inforama, una persona que registró las imágenes y denunció la situación aseguró que la mujer habría intentado atravesar la esquina con el semáforo en rojo y que aparentemente se encontraba bajo los efectos del alcohol.

Esas circunstancias forman parte del relato de quien realizó la denuncia y no se desprenden directamente de las imágenes difundidas.

Iban en moto con su bebé en brazos mientras hacían un "willy"

Una situación similar ocurrió días atrás en la misma provincia, cuando un grupo de vecinos compartió el video de un motociclista que circulaba solo sobre la rueda trasera mientras su acompañante llevaba a un bebé en brazos.

“Somos vecinos de la zona norte de la Capital y queremos realizar un reclamo, ya que creemos que es la única forma de que, tal vez, estos menores de edad tomen conciencia de la situación”, expresaron.

Incluso, la propia mujer que circulaba en la moto también habría publicado las imágenes en sus redes sociales. La grabación fue acompañada por una frase que generó todavía más repercusión entre quienes vieron la escena: “Un Willy con el gordito JAJAJA”.

Según los testimonios de vecinos, la situación registrada en el video no sería un hecho aislado. Aseguraron que este tipo de maniobras riesgosas se repetiría con cierta frecuencia en la zona y que, en algunas ocasiones, los episodios se prolongarían durante varias horas.

Los mismos testimonios señalaron que estas situaciones incluso podrían extenderse hasta altas horas de la noche, lo que aumenta la preocupación entre los habitantes del sector. Las imágenes volvieron a poner el foco en los riesgos de circular en moto sin los elementos de seguridad correspondientes, especialmente cuando hay menores involucrados.