Impactante video: el milagroso escape en un choque múltiple en Ruta 18

Un video muestra la violencia del siniestro que involucró a dos camiones y dos autos en Santa Fe. Una conductora relató cómo salvó su vida de milagro segundos antes del impacto.

Un choque múltiple que quedó registrado en video sacudió la madrugada del jueves en la ruta provincial 18, a la altura de La Carolina, en la provincia de Santa Fe . Cuatro vehículos resultaron involucrados en el siniestro: dos camiones y dos autos, con un saldo de al menos dos conductores que debieron ser trasladados a un nosocomio para recibir atención médica. El tránsito en el corredor fue afectado durante varias horas mientras los equipos de emergencia trabajaban en el lugar.

El episodio fue captado por cámaras y difundido por el canal elTresTV, cuyas imágenes mostraron la magnitud del impacto y los vehículos comprometidos sobre la calzada. La grabación se viralizó rápidamente en redes sociales por la violencia del choque y por el testimonio de una de las conductoras que milagrosamente evitó verse involucrada en el impacto principal.

Marina, la conductora de un Volkswagen Up que quedó a centímetros del impacto principal, relató lo ocurrido en vivo: "Se juntaron todos los vehículos a primeras horas de la mañana y, por lo que notamos, encerraron a la camioneta blanca y ahí pudimos frenar. Fue un milagro porque veníamos despacio. Tenemos un dios aparte". Su testimonio reflejó la desesperación de los segundos previos al impacto y la fortuna de haber podido detenerse a tiempo antes de quedar atrapada en el choque múltiple.

Video: X / @arirc86

Choque en la Ruta 18: ambulancias, operativo de emergencia y tránsito cortado

Luego del accidente, una ambulancia llegó al lugar para asistir a los conductores involucrados. Dos de ellos debieron ser trasladados a centros de salud de la región por las lesiones sufridas, aunque hasta el momento no se reportaron víctimas fatales. El resto de los ocupantes de los vehículos fue atendido en el lugar.

Personal policial y de vialidad se apostó en el sector para gestionar el tránsito mientras se realizaban las tareas de peritaje, relevamiento y remoción de los rodados. La magnitud del impacto requirió un operativo de cierta envergadura para despejar la calzada y garantizar la circulación en el corredor, una ruta de alto tránsito tanto de vehículos particulares como de camiones de carga que conecta el centro y el litoral del país.

La ruta provincial 18 acumula un historial extendido de siniestros viales de gravedad, en gran parte asociado a la falta de autopista o autovía en varios de sus tramos. El pedido de conversión de la ruta en autovía viene siendo reclamado por vecinos, usuarios y organismos de seguridad vial desde hace años, sin que el proyecto haya avanzado de manera definitiva.