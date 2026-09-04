Luego del último acuerdo paritario, quedaron definidos los sueldos de las niñeras y cuidadores en septiembre de 2026 .

Aumento para niñeras y cuidadores de adultos: nuevo sueldo y bono por hora y por mes desde septiembre 2026

Recientemente, la Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares alcanzó un acuerdo paritario que posibilitó incrementos salariales para las niñeras y los cuidadores . ¿De qué modo quedaron establecidos los sueldos con el aumento y el bono por hora en septiembre de 2026 ?

En nuestro país, el trabajo de cuidado de personas se encuadra dentro del Régimen Especial de Contrato de Trabajo para el Personal de Casas Particulares, regulado por la Ley 26.844. Y tanto el trabajo de los cuidadores así como el de las niñeras se encuentra comprendido en la cuarta categoría del Convenio Colectivo del sector.

En septiembre de 2026 , una niñera o un cuidador perciben un salario por hora que oscila entre $4.072,38 –sueldo por hora con retiro- y $4.520,14 –sueldo por hora sin retiro-.

Tanto el trabajo de los cuidadores así como el de las niñeras se encuentra comprendido en la cuarta categoría del Convenio Colectivo del sector.

El salario mensual es de $514.903,51 –con retiro- y de $569.593,41 –sin retiro- (valores correspondientes al sueldo de agosto de 2026).

En el noveno mes del año, una niñera o un cuidador también cobran un bono adicional, cuyo importe varía según las horas semanales acordadas en la contratación:

16 horas semanales o más: $20.000 adicionales.

De 12 a menos de 16 horas semanales: $11.500 adicionales.

Menos de 12 horas semanales: $8.000 adicionales.

A su vez, en septiembre de 2026 las niñeras y cuidadores reciben un aumento salarial del 1,9 por ciento, correspondiente al sueldo fijado para agosto de 2026. Según el convenio mencionado más arriba, en el último cuatrimestre del año en curso los sueldos serán ajustados del siguiente modo:

Septiembre 2026: suba del 1,8% + incorporación del 25% del bono al básico ($5.000 para jornada completa; $2.875 para jornada intermedia; $2.000 para menos de 12 hs).

Octubre 2026: suba del 1,7% + integración del 50% del bono ($10.000, $5.750 o $4.000).

Noviembre 2026: suba del 1,6% + incorporación del 25% restante ($5.000, $2.875 o $2.000), completando el 100% de la suma fija.

Diciembre 2026: suba del 1,6% sobre los básicos ya unificados.

Otros beneficios significativos para las niñeras y los cuidadores

Según el convenio que nuclea a los trabajadores del sector, a las niñeras y cuidadores les corresponde un adicional salarial por antigüedad, equivalente a un uno por ciento (1%) por cada año de antigüedad del trabajador en su relación laboral, sobre los salarios mensuales.

Asimismo, el Convenio Colectivo que nuclea a las niñeras y a los cuidadores prevé un adicional por zona desfavorable equivalente al treinta y un por ciento (31%) sobre los salarios mínimos establecidos para cada una de las categorías respecto del personal que preste tareas en las Provincias de La Pampa, Rio Negro, Chubut, Neuquén, Santa Cruz, Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, o en el Partido de Patagones de la Provincia de Buenos Aires.

En septiembre de 2026, una niñera o un cuidador perciben un salario por hora que oscila entre $4072,38 –sueldo por hora con retiro- y $4520,14 –sueldo por hora sin retiro-.

Otro aspecto destacado en relación al trabajo de las niñeras y cuidadores es que cuando estos trabajen 24 o más horas semanales para un mismo empleador, el salario será liquidado considerando el importe establecido para la modalidad retributiva “mensual”, en forma proporcional a la cantidad de horas efectivamente trabajadas. Respecto de quienes trabajen para un mismo empleador menos de 24 horas semanales, el salario se liquidará de acuerdo a la modalidad retributiva “por hora”.