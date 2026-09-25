Gaido y Pasqualini entregaron 45 escrituras y boletos de compraventa a familias de Neuquén

El acto se realizó este viernes a la mañana en la Municipalidad de Neuquén. La entrega abarca distintos sectores de la ciudad.

Este viernes a la mañana, 45 familias de la ciudad dieron un paso más hacia el sueño de ser dueñas de la tierra en la que habitan hace muchos años. En un acto que se realizó en la Municipalidad de Neuquén, el intendente Mariano Gaido, y la secretaria de Jefatura de Gabinete, María Pasqualini entregaron en mano 15 escrituras y 30 boletos de compraventa correspondientes a diferentes barrios de la ciudad.

“Desde el inicio de la primera gestión se impulsó un proceso de regularización de distintos sectores y se trabajó sobre cada una de las situaciones particulares de numerosas familias que, en algunos casos, esperaron más de 20 años”, expresó Pasqualini.

La funcionaria recordó que, por un lado, la escritura los hace dueños definitivos y acceder al boleto de compraventa les permite a las familias avanzar hacia el título de propiedad, un objetivo largamente anhelado. "Esta tierra es mía, esta casa es mía, se la puedo dejar a mis hijos" , resumió la funcionaria sobre lo que representa este paso para los vecinos.

Contó que como en cada acto de este tipo, el trabajo no se concentra en un barrio determinado, sino que abarca distintos sectores de la ciudad. En esta oportunidad las escrituras se entregaron a familias de Cordón Colón, Islas Malvinas, Unión de Mayo, Villa Ceferino, Valentina Sur y Colonia Rural Nueva Esperanza; y se firmaron boletos de compraventa de Gran Neuquén Sur, Esfuerzo, Almafuerte, Toma Norte, Villa Ceferino, La Estrella, Confluencia Urbana y Rural, Villa Ceferino y Valentina Sur.

“Esto es un largo proceso que comienza cuando las familias se acercan a la subsecretaría de Tierras para regularizar su situación. Una vez finalizado el proceso y el pago del terreno, las familias pueden acceder rápidamente al título de propiedad”, agregó Pasqualini.

Juan Hurtado, secretario de Gobierno y Coordinación, remarcó que se trata de un trabajo sostenido desde el inicio de la gestión, y explicó que el ritmo de las entregas depende del avance de los trámites administrativos y de la documentación que presenta cada familia.

El funcionario detalló que muchos de estos procesos requieren además la intervención del Concejo Deliberante, pero que "desde el día uno de la gestión se trabaja para que cada vecino y vecina pueda acceder a su escritura”.

"Todos los barrios de la ciudad van teniendo este avance. Con los vecinos que van acercando esa documentación podemos avanzar", dijo e invitó a quienes aún no iniciaron el trámite a acercarse a la subsecretaría de Tierras para cumplimentar los requisitos necesarios.

Entre las beneficiarias Cecilia Oliva, vecina del barrio Valentina Sur, dijo: "Para mí es algo maravilloso, feliz. Me siento muy contenta", expresó emocionada, y agradeció al intendente Mariano Gaido por la oportunidad de concretar el trámite.

Oliva recordó que su vínculo con el terreno comenzó hace 27 años, cuando se proyectaba un lote en la zona de la Escuela 23. En ese momento se acercó a la Municipalidad para solicitar un terreno. Tiempo después, en la Escuela 223, recibió la tenencia precaria de manos del entonces funcionario a cargo, y este año pudo finalmente firmar su boleto de compraventa.