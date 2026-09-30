Por qué el 30 de septiembre es el día del futbolista neuquino

Una jornada especial para todos los jugadores y jugadoras de las diferentes categorías en la provincia.

El fútbol neuquino tiene una fecha marcada por la memoria. Cada 30 de septiembre se conmemora el Día del Futbolista Neuquino , una jornada que nació a partir de una de los hechos más dolorosos que atravesó el deporte regional.

Ese día de 1990, cuatro jugadores de Petrolero perdieron la vida cuando regresaban hacia Plaza Huincul después de haber disputado un partido correspondiente a la Liga de Fútbol de Neuquén (Lifune) .

Marcelo Mena, José Luis Tobares, Pedro Landaeta y Sergio Contreras habían integrado el equipo del Matador que enfrentó a Atlético Neuquén en la capital provincial. El encuentro terminó 1 a 1 y, una vez finalizado, emprendieron el viaje de regreso.

El accidente de tránsito ocurrido durante ese trayecto terminó con la vida de los cuatro futbolistas y dejó una marca que, más de tres décadas después, continúa presente en el fútbol neuquino.

Contreras tenía apenas 18 años y se desempeñaba como arquero. Tobares jugaba como volante central, mientras que Landaeta ocupaba el sector derecho, como carrilero o puntero. Mena, en tanto, cumplía una función similar por la izquierda.

La tragedia también quedó grabada en la historia de Petrolero, institución a la que pertenecían los cuatro jugadores. Como parte de ese homenaje permanente, el estadio del club de Plaza Huincul lleva sus nombres.

Una fecha que recuerda mucho más que una tragedia

El hecho tuvo además un único sobreviviente: Pedro Elgueta, quien falleció en 2020, tres décadas después del accidente.

La elección del 30 de septiembre para conmemorar al futbolista neuquino tampoco resulta casual. La historia de aquellos jugadores está directamente relacionada con una realidad que todavía atraviesa a buena parte de los clubes de la provincia: los viajes para competir.

A la altura del lugar de la tragedia se hizo un monumento en recuerdo a los jugadores fallecidos.

Representar a una institución implica, muchas veces, recorrer largas distancias para entrenar, jugar y acompañar a los equipos en diferentes puntos de Neuquén. Son kilómetros, horas de viaje y tiempo que jugadores, cuerpos técnicos, dirigentes y familias destinan para sostener la actividad.

Por eso, el recuerdo de Mena, Tobares, Landaeta y Contreras excede a Petrolero. El 30 de septiembre se convirtió en una fecha para homenajearlos y, al mismo tiempo, para reconocer a todos aquellos que mantienen en movimiento al fútbol neuquino.

Entre lo mucho que se hizo y lo que todavía falta

En las últimas décadas, Lifune también atravesó un proceso de crecimiento. Se incorporaron clubes, muchas instituciones avanzaron en infraestructura y el fútbol femenino ganó cada vez más espacio dentro de la competencia provincial.

El desarrollo se refleja además en los futbolistas que surgieron desde Neuquén y lograron trascender las fronteras de la provincia. Jugadores y jugadoras llegaron a la Primera División, a clubes del exterior y a distintas categorías del fútbol profesional.

Uno de los ejemplos más importantes es Marcos Acuña. El nacido futbolísticamente en el interior del fútbol neuquino se convirtió en campeón del mundo y bicampeón de América con la Selección argentina.

El Huevo también fue campeón con Racing, desarrolló buena parte de su carrera en Europa y actualmente integra el plantel de River. Su recorrido representa una de las máximas expresiones del talento surgido desde el fútbol de la región.

El 30 de septiembre, entonces, tiene una doble dimensión para el deporte neuquino: mirar hacia atrás para recordar a quienes perdieron la vida mientras defendían los colores de Petrolero y mirar hacia adelante para reconocer a quienes, generación tras generación, siguen haciendo crecer al fútbol de la provincia.