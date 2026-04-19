Alerta: por qué el cuadro de Mirtha Legrand era más grave de lo que se pensaba

La Chiqui hizo todo lo posible por grabar el programa de anoche, pero finalmente fue reemplazada por su nieta Juana Viale.

La salud de Mirtha Legrand volvió a generar preocupación luego de que debiera suspender la grabación de su programa por un cuadro que, con el correr de las horas, resultó más complejo de lo que se había informado inicialmente.

Si bien en un primer momento trascendió que se trataba de un resfrío leve, nuevas versiones indicaron que la conductora atraviesa una bronquitis que obligó a extremar cuidados . La ausencia de la diva, poco habitual en una trayectoria marcada por la disciplina y la presencia ininterrumpida, encendió alarmas en el ambiente artístico y entre sus seguidores.

La información tomó mayor dimensión cuando Débora D’Amato reveló en televisión: “No es ninguna gripe ni un resfrío. Lo que tiene es una bronquitis”, descartando las primeras versiones y aportando un diagnóstico más preciso. La periodista además sumó un dato que elevó la preocupación sobre el cuadro clínico de la conductora. “Es una mujer de 99 años que hay que cuidarla” , remarcó, antes de recordar que “después del Covid” la Chiqui atravesó una mayor fragilidad frente a este tipo de afecciones respiratorias.

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La decisión de que Juana Viale la reemplace en la conducción fue interpretada como una señal de prudencia ante un cuadro que, si bien no sería de gravedad extrema, requiere reposo y seguimiento. Según trascendió, la propia Mirtha tenía intención de cumplir con la grabación, pero finalmente priorizó su recuperación.

Incluso, se conoció que una de las razones de su malestar habría sido la combinación de cambios bruscos de temperatura y una exposición que agravó el cuadro respiratorio. Más tarde, Ángel de Brito ratificó que la situación era “un poco más compleja” que lo dicho inicialmente, aunque llevó tranquilidad al señalar que la conductora se encuentra estable.

Qué dice el círculo íntimo de Mirtha sobre su cuadro de salud

La ausencia también impactó por el contexto de la emisión que iba a encabezar, ya que Legrand tenía previsto entrevistar a Ricardo Biasotti en una mesa que prometía repercusión, pero el foco quedó rápidamente desplazado hacia su salud. En medio de versiones cruzadas, el dato que más inquietud generó fue justamente el que remarcó D’Amato sobre la vulnerabilidad posterior a la pandemia. De todas formas, desde el entorno de la presentadora buscaron brindar calma.