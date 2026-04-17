Preocupación por la salud de Mirtha Legrand: quién la reemplazará en su programa

La noticia se confirmó a horas de la grabación de su programa La Noche de Mirtha Legrand en El Trece. Qué dicen los médicos

Este viernes a horas de la grabación de La Noche de Mirtha (El Trece) programa que se transmite el sábado por la noche se confirmó que Mirtha Legrand atraviesa un cuadro gripal que obliga a la conductora a ausentarse de su exitoso ciclo.

La noticia la confirmó el periodista Santiago Sposato. “A las 11.07 de la mañana Mirtha no va a grabar su programa por temas de salud. No amaneció bien. Dicen que es un resfrío fuerte y con tos”, contó el periodista sobre la salud de la conductora.

“Mirtha quiere esperar hasta último momento para grabar su programa, pero los médicos le dijeron que no. Es una persona grande y no tiene que minimizar los síntomas”, sumó Sposato quien confirmó minutos después quién reemplazará a la diva.

Pese a que Mirtha quiere ir a conducir su programa, los médicos le recomendaron que lo mejor sería no hacerlo ya que es una persona mayor. Ante la ausencia de la conductora será su nieta Juana Viale quien haga la conducción del programa del sábado.

Los invitados del sábado En la noche de Mirtha

Mirtha Legrand ya tiene confirmado los invitados para la próxima edición de su programa histórico, donde distintas figuras debaten de forma enriquecedora sobre distintos temas de actualidad y, también, del pasado. En las últimas horas causó revuelo los convocados al programa que se grabará este viernes por la presencia de Ricardo Biasotti, expareja de Andrea Del Boca.

Aquel episodio cuando la conductora preguntó sobre un supuesto embarazo no sana y Mirtha sigue con resquemores por esa situación. Es por eso que la decisión de invitar al progenitor de Anna del Boca se tomó en el mundo del espectáculo como una revancha, debido a que Biasotti se presentará junto a la senadora Carolina Losada quien impulsa en la cámara alta la discusión sobre falsas denuncias.

Cabe recordar que Ricardo fue sobreseído por abuso sexual en 2023 en una batalla judicial que lo enfrentó a la actriz que estuvo en Gran Hermano. Junto a ellos también estarán Edgardo Alfano y Daniel Gomez Rinaldi para completar la mesa que se emitirá este sábado por la noche.