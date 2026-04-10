Quiénes son los súper invitados al programa de Mirtha Legrand este finde

Mirtha tendrá una nueva edición de su programa este sábado con invitados de lujo. El domingo al mediodía Juana Viale también prepara una mesaza.

La histórica conductora Mirtha Legrand , con más de 50 años siendo una de las líderes de la televisión argentina, y su nieta Juana Viale volverán a ser protagonistas este fin de semana con sus respectivos programas que se volvieron una pieza fundamental para El Trece debido a que son dos formatos a los cuales apuntan por el reconocimiento del público.

Este sábado será Mirtha quien aparecerá en la pantalla del canal desde las 21.30 horas con una variedad de invitados que permitirá ahondar en distintos temas, principalmente en política y teatro por sus invitados. Según se conoció serán parte de la mesaza Baby Etchecopar, Reynaldo Sietecase, Mariana Brey y Belén Francese.

Por su parte, el domingo desde las 13.45 será Juana quien conducirá su ciclo con una mesa que tendrá un perfil más artístico con distintos actores como Eleonora Wexler, Luciano Cáceres, Eugenia Tobal, el músico y compositor Andy Chango y el atleta olímpico en la categoría esquí alpino Tiziano Gravier, hijo de Valeria Mazza y Alejandro Gravier.

Mirtha Juana Portada

Cuál es el parentesco de Emanero con Mirtha Legrand: la reacción de la diva

El cantante Emanero sorprendió a todos en el programa Otro Día Perdido (ODP) de Mario Pergolini al confesar un dato que pocas personas sabían sobre los vínculos familiares suyos. Dejando boquiabiertos a todos por la revelación inesperada, el artista fue claro al contar cuál es el lazo familiar que lo une con la histórica conductora de televisión Mirtha Legrand.

Durante la transmisión del programa al que fue invitado por el conductor reveló: "Algo así. Mirtha no sabe esto y la verdad es que me da un poco de vergüenza”, comenzó diciendo y sumó: “Yo tengo a mi madre, que tiene cinco hermanos. Juanita tiene a la suya, que es Marcela, y ella tiene a su mamá, que es Mirtha, mientras que la mía tenía un papá llamado Ángel Martínez. La Chiqui y mi abuelo Ángel tenían padres que eran hermanos”.

Para dar más detalles de la teoría que sostiene, lanzó: "Mi bisabuelo era hermano del papá de Mirtha. Vinieron los dos tipos de España a Coronel Dorrego; uno se quedó ahí, tuvo familia y ese es todo mi linaje, y el otro se fue para Rosario, tuvo a Mirtha y ese es el otro linaje”.

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La gran @mirthalegrand y Emanero son familiares… ¿Se viene el gran almuerzo?#OtroDiaPerdido pic.twitter.com/piKCygDtY1 — OTRO DÍA PERDIDO (@otrodiaperdidok) April 8, 2026

“Parientes lejanos, es un dato de color nomás”, dijo dejando en claro que no tiene un objetivo por contar esto y remarcó en su relato: “Lo vuelvo a aclarar por las dudas, es un dato de color. Las familias nunca se conocieron y no lo quería contar porque no quiero que digan que me quiero agarrar de algo”.