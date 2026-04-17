Neuquén acelera su agenda tecnológica: la IA Week confirma speakers y abre inscripciones gratuitas

El evento reunirá a referentes nacionales e internacionales, con acceso gratuito, y buscará impulsar la adopción de inteligencia artificial en empresas, el sector público y el ecosistema regional.

Neuquén continúa consolidándose como uno de los polos de innovación más relevantes del país con la llegada de la IA Week Neuquén , que se realizará del 14 al 16 de mayo en el Polo Científico Tecnológico. En esta nueva etapa, el evento anunció la confirmación de destacados referentes y la apertura oficial de inscripciones gratuitas para todo el público.

Con una propuesta que combina conocimiento, networking y experiencias aplicadas, la IA Week se posiciona como un espacio clave para entender cómo la Inteligencia Artificial ya está transformando industrias, modelos de negocio y el desarrollo productivo regional.

Entre los primeros speakers confirmados se destacan Santi Siri, referente internacional en tecnologías emergentes; Freddy Vivas, especialista en innovación y transformación digital; y Juan Corvalán, reconocido por su trabajo en inteligencia artificial aplicada al ámbito jurídico y gubernamental. Sus participaciones aportarán una mirada estratégica sobre el presente y futuro de la IA en Argentina y la región.

El evento, organizado por el Polo Científico Tecnológico de Neuquén junto a la Sociedad Argentina de Inteligencia Artificial (SAIA), ENE Polo Tecnológico Neuquén e IFES, avanza así en su objetivo de acercar la tecnología a empresas, profesionales, emprendedores y al sector público.

ENE DRON

La agenda completa

Durante tres jornadas, la agenda incluirá:

Paneles y charlas con expertos nacionales e internacionales

Casos reales de aplicación de IA en distintas industrias

Espacios de networking para potenciar vínculos estratégicos

Experiencias interactivas vinculadas a la IA generativa

En esta edición, uno de los grandes diferenciales será su carácter abierto: las entradas ya se encuentran disponibles de manera gratuita, con cupos limitados.

Quienes deseen participar pueden inscribirse a través del sitio oficial de tickets: www.tktevent.com

Además, toda la información actualizada sobre el evento, agenda y novedades puede consultarse en: www.iaweeknqn.com

Instituto Vocacional Vaca Muerta - polo Tecnologico (3) Claudio Espinoza

Desde la organización destacan que esta instancia marca un paso clave en la consolidación del evento: no solo como un espacio de reflexión, sino como una plataforma concreta de acción, donde la Inteligencia Artificial se traduce en oportunidades reales para la región. Marcos Galian, productor y comercializador del evento, destacó el alcance regional de la iniciativa: “Vemos repercusiones en todo el Alto Valle de Neuquén y Río Negro por este primer gran evento de IA: muchísimos sectores quieren incorporar la IA a sus espacios laborales. Este evento es una gran oportunidad para conocer casos de éxito, capacitarse, conectar con otros y escuchar a los expertos. Se generará una sinergia de networking altamente positiva para toda la región, además del alto impacto en Vaca Muerta de toda esta revolución en menos de 6 dias tenemos más de 900 inscriptos”.

La IA Week Neuquén se proyecta así como una cita imprescindible para quienes buscan anticiparse a los cambios, incorporar herramientas innovadoras y formar parte del ecosistema tecnológico que está redefiniendo el futuro productivo del sur argentino.