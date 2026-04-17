Neuquén acelera su agenda tecnológica: la IA Week confirma speakers y abre inscripciones gratuitas

El evento reunirá a referentes nacionales e internacionales, con acceso gratuito, y buscará impulsar la adopción de inteligencia artificial en empresas, el sector público y el ecosistema regional.
Neuquén continúa consolidándose como uno de los polos de innovación más relevantes del país con la llegada de la IA Week Neuquén, que se realizará del 14 al 16 de mayo en el Polo Científico Tecnológico. En esta nueva etapa, el evento anunció la confirmación de destacados referentes y la apertura oficial de inscripciones gratuitas para todo el público.
Con una propuesta que combina conocimiento, networking y experiencias aplicadas, la IA Week se posiciona como un espacio clave para entender cómo la Inteligencia Artificial ya está transformando industrias, modelos de negocio y el desarrollo productivo regional.
Entre los primeros speakers confirmados se destacan Santi Siri, referente internacional en tecnologías emergentes; Freddy Vivas, especialista en innovación y transformación digital; y Juan Corvalán, reconocido por su trabajo en inteligencia artificial aplicada al ámbito jurídico y gubernamental. Sus participaciones aportarán una mirada estratégica sobre el presente y futuro de la IA en Argentina y la región.
El evento, organizado por el Polo Científico Tecnológico de Neuquén junto a la Sociedad Argentina de Inteligencia Artificial (SAIA), ENE Polo Tecnológico Neuquén e IFES, avanza así en su objetivo de acercar la tecnología a empresas, profesionales, emprendedores y al sector público.
La agenda completa
Durante tres jornadas, la agenda incluirá:
- Paneles y charlas con expertos nacionales e internacionales
- Casos reales de aplicación de IA en distintas industrias
- Espacios de networking para potenciar vínculos estratégicos
- Experiencias interactivas vinculadas a la IA generativa
En esta edición, uno de los grandes diferenciales será su carácter abierto: las entradas ya se encuentran disponibles de manera gratuita, con cupos limitados.
Quienes deseen participar pueden inscribirse a través del sitio oficial de tickets: www.tktevent.com
Además, toda la información actualizada sobre el evento, agenda y novedades puede consultarse en: www.iaweeknqn.com
Desde la organización destacan que esta instancia marca un paso clave en la consolidación del evento: no solo como un espacio de reflexión, sino como una plataforma concreta de acción, donde la Inteligencia Artificial se traduce en oportunidades reales para la región. Marcos Galian, productor y comercializador del evento, destacó el alcance regional de la iniciativa: “Vemos repercusiones en todo el Alto Valle de Neuquén y Río Negro por este primer gran evento de IA: muchísimos sectores quieren incorporar la IA a sus espacios laborales. Este evento es una gran oportunidad para conocer casos de éxito, capacitarse, conectar con otros y escuchar a los expertos. Se generará una sinergia de networking altamente positiva para toda la región, además del alto impacto en Vaca Muerta de toda esta revolución en menos de 6 dias tenemos más de 900 inscriptos”.
La IA Week Neuquén se proyecta así como una cita imprescindible para quienes buscan anticiparse a los cambios, incorporar herramientas innovadoras y formar parte del ecosistema tecnológico que está redefiniendo el futuro productivo del sur argentino.
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