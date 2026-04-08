Espectáculos La Mañana Mirtha Legrand Cuál es el parentesco de Emanero con Mirtha Legrand: la reacción de la diva

El cantante Emanero sorprendió a todos en el programa Otro Día Perdido (ODP) de Mario Pergolini al confesar un dato que pocas personas sabían sobre los vínculos familiares suyos. Dejando boquiabiertos a todos por la revelación inesperada, el artista fue claro al contar cuál es el lazo familiar que lo une con la histórica conductora de televisión Mirtha Legrand.

Durante la transmisión del programa al que fue invitado por el conductor reveló: "Algo así. Mirtha no sabe esto y la verdad es que me da un poco de vergüenza”, comenzó diciendo y sumó: “Yo tengo a mi madre, que tiene cinco hermanos. Juanita tiene a la suya, que es Marcela, y ella tiene a su mamá, que es Mirtha, mientras que la mía tenía un papá llamado Ángel Martínez. La Chiqui y mi abuelo Ángel tenían padres que eran hermanos”.

Para dar más detalles de la teoría que sostiene, lanzó: "Mi bisabuelo era hermano del papá de Mirtha. Vinieron los dos tipos de España a Coronel Dorrego; uno se quedó ahí, tuvo familia y ese es todo mi linaje, y el otro se fue para Rosario, tuvo a Mirtha y ese es el otro linaje”.