Arreglaron el caño roto en Avenida Mosconi: ¿A qué hora volverá el agua a los hogares?

El EPAS confirmó que el arreglo del acueducto se completó antes de lo previsto, aunque el servicio se restablecerá de manera progresiva en los barrios afectados.

La rotura en un acueducto principal durante trabajos por la ampliación de la Avenida Mosconi generó un corte de agua que afecta a distintos sectores de la ciudad de Neuquén . Si bien la reparación fue completada en horas del mediodía, desde el Ente Provincial de Agua y Saneamiento (EPAS) advirtieron que el suministro no se normalizará de forma inmediata.

El incidente ocurrió durante la madrugada de este viernes en la intersección de Avenida Mosconi y Leguizamón . Según explicó el coordinador general del EPAS, Martín Giusti, el organismo recibió el aviso cerca de la 1:40, cuando una máquina que trabajaba en el lugar dañó una cañería de distribución de agua potable .

De acuerdo al detalle brindado por el funcionario, la maquinaria se encontraba realizando excavaciones en el marco de la obra de ensanchamiento de la megaobra, cuando al intervenir sobre un canal pluvial terminó afectando un acueducto principal. “Fue una mala maniobra que impactó sobre un caño de hormigón”, indicó Giusti al describir lo sucedido, en RTN.

Se trata de una cañería de gran diámetro —de aproximadamente 150 milímetros— y de antigua data, ya que corresponde a instalaciones previas a la creación del EPAS, cuando el servicio estaba bajo la órbita de Obras Sanitarias. Esta condición, sumada a la antigüedad del material, habría influido en la magnitud del daño registrado.

Rotura de caño EPAS 17/04/2026

El coordinador también señaló que la ubicación de la infraestructura estaba debidamente señalizada y había sido informada a la empresa encargada de los trabajos. Sin embargo, remarcó que este tipo de situaciones pueden ocurrir en obras de gran escala y las definió como imprevistos operativos.

La rotura obligó a interrumpir el funcionamiento del sistema para poder avanzar con la reparación, lo que derivó en la falta de suministro en varios barrios. Entre los sectores afectados se encuentran Don Bosco, Centro Este, Centro Sur y Villa María, además de otras zonas vinculadas a ese mismo sistema de distribución.

En ese sentido, Giusti recordó que no es la primera vez en los últimos días que estos barrios enfrentan inconvenientes similares, ya que el pasado lunes se produjo otro episodio que impactó en la misma red. Esto incrementó la preocupación de los vecinos, que volvieron a registrar baja presión o directamente la interrupción del servicio.

EPAS- CAÑO ROTO- BAJO NEUQUINO-1 EPAS

Tras el aviso, equipos técnicos del EPAS se desplegaron en el lugar desde primeras horas de la mañana. En una primera etapa, se realizó la evaluación del daño y la planificación de la intervención, incluyendo la selección de los materiales necesarios para ejecutar la reparación.

Los trabajos consistieron en el corte del tramo dañado y su reemplazo mediante una conexión de transición entre el conducto original de hormigón y una nueva pieza de PVC, un material más moderno que permitirá mejorar la resistencia y durabilidad del sistema en ese sector.

Si bien inicialmente se estimaba que la reparación podría completarse alrededor de las 14, finalmente las tareas concluyeron antes de lo previsto. Según confirmaron a LM Neuquén desde el EPAS, cerca de las 13:30 el acueducto ya había sido reparado y quedó en condiciones de retomar el funcionamiento.

EPAS- CAÑO ROTO- BAJO NEUQUINO-3 EPAS

Por qué demorara en volver el agua a las casas

No obstante, desde el organismo provincial aclararon que esto no implica una recuperación inmediata del servicio. La restitución del agua será gradual, ya que el sistema necesita volver a cargarse y recuperar presión, mientras los equipos de bombeo retoman su ritmo habitual de producción.

Este proceso puede demorar varias horas, dependiendo de la ubicación de cada barrio dentro de la red, por lo que algunos sectores podrían percibir el regreso del suministro antes que otros.

Frente a este escenario, desde el EPAS solicitaron a la comunidad hacer un uso responsable del agua disponible, priorizando el consumo esencial y las tareas de higiene, hasta que el servicio quede completamente normalizado en toda la ciudad.

Mientras tanto, se mantiene el monitoreo del sistema para garantizar que no surjan nuevas complicaciones y que la red recupere su funcionamiento habitual en el menor tiempo posible.