Una nueva rotura de cañería complica el abastecimiento de agua en Neuquén: los barrios afectados

El inconveniente obligó a interrumpir el funcionamiento de un sistema clave y afecta a distintos sectores de la ciudad. Se espera que se normalice en las próximas horas.

Los trabajos se ejecutan en un caño central para el abastecimiento de distintos barrios.

Una falla en una cañería de distribución generó inconvenientes en el suministro de agua potable en distintos puntos de la ciudad de Neuquén , lo que obligó a realizar tareas de emergencia para restablecer el servicio.

El problema se detectó en la intersección de Avenida Mosconi y Leguizamón , donde personal del Ente Provincial de Agua y Saneamiento (EPAS) inició trabajos de reparación desde las primeras horas de este viernes. Para poder intervenir en la zona, fue necesario ejecutar maniobras sobre válvulas y detener el sistema de agua potable denominado “Leguizamón”.

Como consecuencia de estas acciones, el corte impacta en los barrios Centro Sur, Centro Este, Barrio Nuevo, Villa María, Río Grande, Don Bosco y Limay, donde los vecinos comenzaron a notar la baja presión o la falta total del suministro durante la mañana.

Desde el organismo provincial explicaron que la interrupción responde a la necesidad de aislar el sector afectado y avanzar con las tareas técnicas de reparación, con el objetivo de evitar mayores pérdidas y garantizar el correcto funcionamiento del sistema una vez finalizados los trabajos.

Rotura de caño Avenida Olascoaga (5) Claudio Espinoza

Ante este panorama, indicaron que las labores se desarrollan de manera intensiva y que, si no surgen complicaciones adicionales, se prevé que la reparación quede concluida durante el transcurso del día. Sin embargo, aclararon que el restablecimiento del servicio será paulatino, ya que el sistema debe recuperar presión de manera progresiva.

Ante la situación, se solicitó a la población hacer un uso responsable del agua disponible, priorizando el consumo esencial y las necesidades de higiene, hasta tanto se normalice completamente el suministro en todos los sectores afectados.

Por el momento, el EPAS no informó sobre nuevos inconvenientes en otros puntos de la ciudad, aunque se mantiene el monitoreo constante del sistema para evitar mayores afectaciones.