Tras casi 24 horas, EPAS reparó la doble rotura del acueducto en Neuquén: ¿Vuelve el agua?

La reparación finalizó a las 4:40 de la madrugada luego de que apareciera una segunda fisura sobre el mismo acueducto en calle Lastra.

Después de una jornada completa de trabajo y una madrugada de tareas intensivas, el Ente Provincial de Agua y Saneamiento (EPAS) logró finalizar la reparación del acueducto que se rompió en la zona de J.J. Lastra, casi Avenida Olascoaga, una avería que mantuvo afectado el suministro de agua en varios barrios de Neuquén durante gran parte del martes y la madrugada del miércoles.

La intervención concluyó a las 4:42 de la mañana, según precisaron, luego de que durante las pruebas del sistema apareciera una segunda fisura sobre el mismo conducto, lo que obligó a extender el operativo varias horas más de lo previsto.

El coordinador general del EPAS, Martín Giusti, confirmó que los operarios trabajaron prácticamente durante 24 horas ininterrumpidas para resolver el problema. “Teníamos un acueducto de grandes dimensiones que se encontraba fisurado en calle Lastra y, una vez que hicimos todas las tareas de reparación y estábamos haciendo la prueba del sistema, pocos metros más atrás apareció otra fisura más sobre el mismo acueducto”, explicó en diálogo con LU5 .

Esa segunda falla obligó a reiniciar parte del operativo cuando la reparación original ya estaba terminada, lo que extendió los trabajos durante toda la noche. Según detalló el funcionario, las cuadrillas permanecieron en el lugar hasta casi las 5 de la madrugada junto a equipos técnicos del organismo.

Rotura de caño Avenida Olascoaga (5) Claudio Espinoza

Además, señaló que durante buena parte de la madrugada también estuvo presente en el lugar el secretario de Infraestructura y Servicios Públicos, Hipólito Salvatori, supervisando el operativo junto al personal técnico.

El agua vuelve de manera progresiva

Con las reparaciones ya finalizadas, el organismo comenzó durante la madrugada el proceso de presurización de las redes y la puesta en marcha gradual de los sistemas de bombeo que habían sido paralizados para permitir la intervención.

En ese marco, Giusti indicó que el bombeo Leguizamón ya fue restablecido y que la red empezó a recuperar presión en los distintos sectores afectados.

La estimación oficial es que el suministro de agua quede restablecido durante la media mañana en todos los barrios alcanzados por el corte, aunque aclararon que el servicio regresará primero con baja presión debido a la magnitud de la intervención y al tiempo que demanda la normalización completa del sistema.

EPAS- CAÑO ROTO- BAJO NEUQUINO-3 EPAS

“Vamos a estar durante la mañana con las cañerías presurizadas y con el suministro ingresando a los domicilios. Obviamente va a estar ingresando con baja presión por la cantidad de horas que estuvimos trabajando, pero el servicio ya estará restablecido”, sostuvo el coordinador.

Los barrios afectados por la interrupción fueron Área Centro Sur, Área Centro Este, Barrio Nuevo, Villa María, Río Grande, Don Bosco, Belgrano y Limay.

Qué se sabe sobre las roturas

El funcionario indicó que todavía no pudieron determinar con precisión qué provocó el desperfecto, aunque señaló que ambas fallas presentaban características similares.

“No pudimos establecer el origen. Encontramos dos fisuras iguales en la cañería, que es una cañería de hormigón comprimido”, explicó.

Rotura de caño Avenida Olascoaga (6) Claudio Espinoza

Giusti detalló además que se trata de un tramo antiguo de la red de distribución, correspondiente a una infraestructura instalada hace décadas en sectores históricos de la ciudad.

“Son cañerías viejas, de hormigón. Hoy las redes nuevas se hacen con otros materiales, como PVC o PEAD, con sistemas de termofusión, pero gran parte del casco viejo de Neuquén todavía tiene este tipo de cañerías”, señaló.

Preocupación por nuevas roturas

La nueva avería generó preocupación debido a que se trata de la segunda rotura importante registrada en pocas semanas sobre la red de agua en esa zona de la capital neuquina.

No obstante, desde el EPAS aclararon que, a diferencia de la falla ocurrida en marzo —que estuvo vinculada a la intervención de maquinaria en el marco de obras viales—, en este caso "la rotura fue fortuita".

EPAS- CAÑO ROTO- BAJO NEUQUINO-2 EPAS

De todos modos, el organismo aseguró que continuará evaluando el estado del acueducto para intentar determinar qué originó las fisuras y prevenir nuevos inconvenientes.

Mientras tanto, el servicio comenzará a normalizarse paulatinamente durante la mañana y se espera que, con el correr de las horas, la presión recupere niveles habituales en toda la red.