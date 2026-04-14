Por un inconveniente, seguía sin agua parte del Bajo neuquino: cuándo se restablecerá

Desde el EPAS informaron que culminarán las tareas a la medianoche. Qué pasó.

Deberá postergarse el normal abastecimiento de agua potable en un sector del Bajo neuquino . Desde EPAS comunicaron que la reparación más grande del caño roto terminó en horas de la tarde, “pero cuando se puso en marcha nuevamente el bombeo desde el río Limay para comenzar a inyectar opresión en la red, se detectó una pérdida menor que también debió ser reparada”.

Adelantaron, para los usuarios afectados por las averías, que se espera que en horas de la madrugada se restablezca el suministro domiciliario.

Explicaron que la fisura detectada, en horas de la madrugada en la cañería de distribución de agua potable en la zona de Avenida Mosconi, terminó durante la tarde. Fue a la altura de J.J. Lastra y la Avenida Olascoaga.

EPAS- CAÑO ROTO- BAJO NEUQUINO-3 EPAS

El personal del EPAS tuvo una ardua jornada de trabajo para reparar la cañería. Las cuadrillas regularon las válvulas y pararon el sistema de bombeo sobre el río Limay para poder vaciar la cañería, que quedó reparada más temprano. “Lo que se realizó fue la sustitución del tramo de cañería dañado de asbesto cemento, colocando uno de similares características, lo que permitió habilitar nuevamente el servicio”, detallaron.

Sin embargo, cuando encendieron todas las bombas ubicadas sobre el sistema Leguizamón, y comenzaron a regular válvulas para recuperar presión en el sector, se detectó una fisura menor que debió ser intervenida extendiendo la jornada de trabajo hasta entrada la madrugada.

EPAS- CAÑO ROTO- BAJO NEUQUINO-1 EPAS

Los barrios Área Centro Sur, Área Centro Este, Barrio Nuevo, Villa María, Río Grande, Don Bosco, Belgrano y Limay recuperarán el suministro domiciliario paulatinamente, quedando normalizado en horas de la noche.

Solicitaron a los vecinos del sector extremar los cuidados del agua, priorizando solo para higiene y consumo. Ante cualquier consulta, los vecinos pueden comunicarse al 0800-2224827 las 24 horas.

Pérdida de agua

Esta mañana se había detectado una importante rotura de cañería que generó una fuerte pérdida de agua en la ciudad de Neuquén, donde el líquido avanzó varias cuadras por la calzada y obligó a desplegar un operativo de emergencia del Ente Provincial de Agua y Saneamiento (EPAS), además de provocar cortes de tránsito y afectar el suministro en distintos barrios de la capital.

El inconveniente se registró este martes en la zona de Avenida Mosconi, a la altura de J.J. Lastra y Avenida Olascoaga, donde se detectó una fisura en una cañería de distribución de agua potable. En el lugar trabaja personal operativo del EPAS para reparar la rotura y contener la importante pérdida.