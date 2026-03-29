Luego de 8 horas de trabajo, EPAS reestableció el servicio del agua en el centro de Neuquén

El ente realizó el cambio de un caño de agua e informó que el servicio ya se encuentra en proceso de normalización.

Este sábado desde el Ente Provincial de Agua y Saneamiento ( EPAS ), informaron a la comunidad que este domingo se cortaría el suministro para poder realizar una sustitución de un tramo de cañería en la zona del monumento al General San Martín .

Según indicaron, las tareas comenzaron a las 7 de la mañana y terminaron a las 15 horas. El corte de agua afectó a los usuarios del microcentro neuquino y los sectores con baja presión se encuentran normalizándose.

Etas tareas programadas permitirán mejorar el suministro de agua potable en ese sector de la ciudad. Puntualmente, señalaron que "se ejecutarán trabajos que permitirán reforzar el abastecimiento de agua potable en la zona centro de la ciudad de Neuquén".

Con la normalización del servicio, también ambas manos de circulación quedaron habilitadas sobre la Avenida Argentina a la altura del monumento a San Martín.

caño centro neuquen (1)

Desde el ente estiman que el suministro domiciliario de agua potable se reestablecerá en horas de la noche.

Explicaron que "se procederá a la sustitución del tramo averiado debajo del monumento, lo que posibilitará volver a tener un doble refuerzo de suministro en el sector, que había quedado anulado desde hace 15 días cuando se detectó la rotura del caño".

Aseguraron que con el resultado de esta tarea se podrá aumentar considerablemente la presión en la zona. Ante cualquier inconveniente se podrán comunicar al centro de atención al usuario 0800-2224827.