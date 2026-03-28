Epas cortará el agua para poder sustituir un caño en pleno centro: cuándo volverá el servicio

El corte será a primera hora de la mañana de este domingo en el monumento al General San Martín y afectará a los vecinos de la zona.

Desde el Ente Provincial de Agua y Saneamiento ( EPAS ) informaron a la comunidad que este domingo cortarán el suministro para poder realizar una sustitución de un tramo de cañería en la zona del monumento al General San Martín . Indicaron que las tareas comenzarán a las 7 de la mañana y el corte de agua afectará a los usuarios del microcentro neuquino.

Indicaron que estas tareas programadas permitirán mejorar el suministro de agua potable en ese sector de la ciudad. Puntualmente, señalaron que “se ejecutarán trabajos que permitirán reforzar el abastecimiento de agua potable en la zona centro de la ciudad de Neuquén”.

Las cuadrillas del EPAS intervendrán sobre la Avenida Argentina a la altura del monumento a San Martín, “lo que obligará a interrumpir el servicio. Además, se cortará el tránsito en ambas manos de la Avenida”.

El personal del ente provincial comenzará con las tareas a las 7 de este domingo y, de acuerdo al cronograma de trabajo, terminarían cerca de las 17, aproximadamente.

Monumento San Martín 1

¿Cuándo se restablecerá el servicio de agua en el centro?

Una vez que concluyan los trabajo previstos, a partir de ese momento el personal iniciará el presurizando de las cañerías. Desde el ente estiman que el suministro domiciliario de agua potable se reestablecerá en horas de la noche.

Explicaron que "se procederá a la sustitución del tramo averiado debajo del monumento, lo que posibilitará volver a tener un doble refuerzo de suministro en el sector, que había quedado anulado desde hace 15 días cuando se detectó la rotura del caño". Aseguraron que con el resultado de esta tarea se podrá aumentar considerablemente la presión en la zona.

El Epas solicitó a los usuarios extremar el cuidado del recurso, priorizándolo solo para consumo humano e higiene. Ante cualquier inconveniente se podrán comunicar al centro de atención al usuario 0800-2224827.