Rotura de cañería en Neuquén: una pérdida de agua inundó varias cuadras y afecta el suministro en ocho barrios

Hubo que paralizar el sistema de bombeo Leguizamón y el servicio se verá resentido hasta finalizar las tareas.

Una importante rotura de cañería generó una fuerte pérdida de agua en la ciudad de Neuquén , donde el líquido avanzó varias cuadras por la calzada y obligó a desplegar un operativo de emergencia del Ente Provincial de Agua y Saneamiento (EPAS), además de provocar cortes de tránsito y afectar el suministro en distintos barrios de la capital.

El inconveniente se registró este martes en la zona de Avenida Mosconi, a la altura de J.J. Lastra y Avenida Olascoaga , donde se detectó una fisura en una cañería de distribución de agua potable . En el lugar trabaja personal operativo del EPAS para reparar la rotura y contener la importante pérdida.

Según informó oficialmente el organismo, para llevar adelante la intervención fue necesario paralizar el sistema de bombeo Leguizamón, ubicado sobre el río Limay, y manipular distintas válvulas de la red con el objetivo de dejar sin agua la cañería dañada y así avanzar con las tareas de reparación.

Como consecuencia de estas maniobras, el suministro de agua potable se verá afectado en los barrios Área Centro Sur, Área Centro Este, Barrio Nuevo, Villa María, Río Grande, Don Bosco, Belgrano y Limay hasta tanto culminen los trabajos.

Acueducto roto EPAS.jpg Hay mucha presión en las redes por la baja en el consumo. Poca gente en la ciudad y bajas temperaturas.

Las recomendaciones para los vecinos

Desde el EPAS solicitaron a los vecinos de esos sectores extremar el cuidado del agua y utilizarla exclusivamente para higiene personal y consumo esencial mientras dure la contingencia.

La pérdida fue de tal magnitud que el agua escurrió varias cuadras y alcanzó hasta la calle Intendente Carro, generando anegamientos parciales en distintas arterias del sector.

Recomendaciones para quienes circulan por el sector

En paralelo, el episodio obligó a implementar desvíos de tránsito debido al anegamiento de la calzada y al operativo de reparación montado por el organismo provincial.

Actualmente, se encuentra cortada la circulación en la intersección de Lastra y La Pampa, donde el tránsito es desviado hacia el sur por calle La Pampa hasta Intendente Carro, desde donde los automovilistas pueden retomar la circulación hacia el este de la ciudad.

La situación genera complicaciones adicionales porque se trata de una de las pocas vías paralelas habilitadas en el sector, en una zona ya impactada por las obras viales que se desarrollan sobre Avenida Mosconi.

Por ello, quienes circulen hacia el centro por calle Lastra deberán tener en cuenta que al llegar a La Pampa no podrán continuar su trayecto habitual y deberán desviarse obligatoriamente hacia el sur hasta Intendente Carro.

Hasta el momento no se informó cuánto demandará la reparación ni cuándo se normalizará plenamente el servicio en los barrios afectados. Para consultas, el EPAS recordó que mantiene habilitada su línea gratuita de atención al usuario: 0800-222-4827, disponible durante las 24 horas.