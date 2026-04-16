Un colectivo cayó por un precipicio y se incendió: hay 14 muertos y 29 heridos

Un trágico accidente se registró en Ecuador cuando un micro se desbarrancó en plena ruta. El fuego lo consumió por completo. Impactantes imágenes.

Bomberos trabajan entre humo y restos del colectivo incendiado tras el accidente en una zona de difícil acceso en Ecuador.

Un colectivo de la Cooperativa San Luis protagonizó una tragedia en Ecuador al desbarrancar en la ruta 315, en las cercanías de Cuenca, y caer por un abismo. Tras el impacto, la unidad se incendió casi por completo, lo que agravó el saldo del siniestro. El Servicio Integrado de Seguridad Ecu911 confirmó al menos 14 muertos y 29 heridos .

El hecho ocurrió en una zona montañosa conocida por su complejidad geográfica. Según las primeras pericias, el chofer habría perdido el control del colectivo mientras circulaba por un tramo crítico de la ruta. El vehículo se desvió del camino, cayó por un precipicio y se incendió rápidamente, lo que complicó la evacuación de los pasajeros.

El accidente en Ecuador dejó al menos 14 muertos y obligó a desplegar un operativo de rescate en una zona de difícil acceso

un colectivo cayó por un precipicio, se prendió fuego y murieron al menos 14 pasajeros

Un sobreviviente relató que el viaje transcurría con normalidad hasta que se escuchó un ruido y el conductor perdió el control. “Solo escuchamos el golpe y cuando caíamos”, explicó. Luego del impacto, algunos pasajeros lograron salir por sus propios medios antes de que las llamas se propagaran.

El mismo testigo contó que ayudó a otros ocupantes a escapar. El fuego avanzó en cuestión de minutos, obligando a los sobrevivientes a alejarse del vehículo.

Rescate en medio del fuego y la desesperación

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Tras el accidente, se desplegó un operativo de emergencia en la zona. Bomberos, ambulancias y vecinos participaron en las tareas de rescate, en un contexto marcado por la dificultad del terreno. El jefe de Bomberos de Cuenca, Sixto Heras, confirmó que varias víctimas quedaron fuera del colectivo, mientras que la unidad terminó casi completamente destruida por el incendio.

Los rescatistas trabajaron durante horas para asistir a los heridos, muchos de ellos con traumatismos severos. Algunos fueron atendidos en el lugar antes de ser trasladados a centros de salud. Testigos describieron una escena caótica, con una columna de humo negro visible a gran distancia, en contraste con el entorno natural de la zona.

Rutas peligrosas y antecedentes que se repiten

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El accidente vuelve a poner en evidencia un problema persistente en Ecuador. Los siniestros viales figuran entre las principales causas de muerte en el país. Las estadísticas reflejan la magnitud del fenómeno. El año pasado murieron alrededor de 2000 personas en accidentes de tránsito, una cifra cercana al récord registrado en 2023.

En lo que va de 2026, ya se contabilizan más de 1500 siniestros viales, con un saldo de más de 200 víctimas fatales. La frecuencia de estos hechos mantiene en alerta a las autoridades. La ruta 315, donde ocurrió la tragedia, registra antecedentes similares. A fines de 2025, otro colectivo cayó a un abismo en una zona montañosa, con un saldo de más de 20 muertos.