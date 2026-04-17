Aumento de la carne en Neuquén: impacto en las carnicerías y bolsillos de los vecinos

En una recorrida por carnicerías vecinos y carniceros coincidieron en que hubo aumentos todos los meses de este año. Algunas familias compran en conjunto.

Desde principio de este año y durante cada mes las carnicerías neuquinas retocaron los precios por lo que comprar carne cuesta alrededor de un 30% más que a fin del año pasado. Los vecinos se las rebuscan y compran cortes más baratos como la aguja, el roastbeef o aprovechan las ofertas de piezas completas y comparten con familiares.

Los precios de las carnes varían según la carnicería elegida. En una recorrida por algunos comercios de la ciudad LM Neuquén relevó que el kilo de asado o vacío ronda entre los 20 mil a 25 mil pesos, y el de carne para milanesa como cuadrada o bola de lomo ronda los 17 mil pesos.

Varias de las carnicerías ofrecen piezas completas de cortes de carne para ofrecer un valor más económico y otras tienen ofertas a partir de los dos kilos.

Carniceria - presio de la carne (20) Claudio Espinoza

"La carne aumentó muchas veces en el año, cada un mes, cada 15 días está aumentando. Si bien no puedo calcular el porcentaje, sí estoy seguro que aumentó tres o cuatro veces en los últimos dos meses", confirmó Gastón, uno de los empleados en la carnicería Los Aromos, del Oeste neuquino.

En ese comercio los precios de los cortes para la parrilla como el vacío, asado y matambre cuestan 25 mil pesos el kilo, la nalga cuesta 24 mil, el roastbeef 19900 y la carne picada 14999.

"Después tenés otros cortes alternativos, para poder brindar mejores precios. Por ejemplo muchos vecinos piden asado ruso o tapa de asado que salen 19900 el kilo, o dos kilos 30 mil. Son 5 mil pesos menos que valen", comentó.

Carniceria - presio de la carne (22) Claudio Espinoza

El carnicero dijo que lo que más sale es el puchero y la aguja. "Sale todo el tiempo, llega y se va", describió. Esos cortes salen 17mil pesos el kilo. Otras de las cosas que dijo este carnicero que se vende muy bien son las achuras, porque es más barato. Chinchulín, rabo, mondongo se consume más.

"La gente siempre se queja, pero los aumentos de precio vienen de arriba. Pero hay que entender, hoy es difícil vender, atender. Pero hay que ponerle onda", compartió el carnicero.

Manuel, carnicero de Mercado de Carnes, con varias sucursales en la ciudad calculó que el aumento en lo que va el año ronda el 10% y aseguró que igualmente trabajan con muchas ofertas. En ese local la cuadrada feteada por kilo se consigue en 18 mil pesos, nalga 20 mil, el vacío a 18.500 pesos y la tapa de asado a 14 mil.

Carniceria - presio de la carne (31)

"Lo que más llevan los clientes son el vacío y también la carne picada. Los cortes de asado se vuelven más los fines de semana, pero como te dije, trabajamos con muchas ofertas. por ejemplo ahora tenemos la tapa de asado a 14 mil pesos", destacó.

El carnicero dijo que son muchos vecinos que ya se acostumbraron a comprar por pieza cerrada y que también los eligen muchos comerciantes gastronómicos.

Los consumidores se la rebuscan

Mariana, una vecina de San Lorenzo Sur, quien se acercó hasta el centro para comprar carne contó que eligió roastbeef. El kilo de ese corte en Carnes Argentinas cuesta 17 mil pesos si llevás la pieza completa. "Me llevo la pieza completa porque es la única manera de comprar carne, después divido con la familia. Vivo con mi mamá y siempre hay más gente ahí, es la casa de la abuela", contó la vecina.

Con el corte de carne elegido dijo que hace todo tipo e platos, carne al horno, o a la olla. Guisos, estofados para alimentar a sobrinos y hermanos. "Hay que rebuscársela, no queda otra", aseveró.

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"Se nota muchos los aumentos de la carne así que para poder hacer una diferencia hay que comprar entre muchos como al por mayor y que sea un poco más leve", opinó la vecina, quien además advirtió que hasta el precio del pollo aumentó.

Aidé, una vecina del barrio Mudón también opinó que los aumentos en la carne fueron todos los meses de lo que va del año. En esta oportunidad se llevó para su casa paleta, que pagó 17 mil pesos el kilo.

Carniceria - presio de la carne (18) Claudio Espinoza

"Hay mucho aumento en la carne", aseguró la vecina quien dijo que hace dos meses atrás conseguía la paleta cerca de los 12 mil pesos el kilo, en la misma carnicería del centro.

Otro consumidor contó que se llevó asado y que lo consiguió a 19 mil pesos el kilo. "Sí hubo un poco de aumento, todo está aumentando un 3 a 4% mensual. Hay una inflación sostenida", aseguró Armando.

Un vecino consultado contó que no compra carne en supermercados porque ahí notó los máximos aumentos. Busca muy bien qué carnicería elegir y busca el mejor precio.

Raúl, un vecino del Oeste capitalino también confirmó que los aumentos en la carne "no paran". Los precios están carísimos, nosotros con mi esposa somos rodanteros, llegamos hace muy poquito tiempo desde el norte y es tremenda la diferencia, es carísima la carne en Neuquén", aseguró y dijo que en otras provincias pagaban la mitad de lo que cuesta acá.