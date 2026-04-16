Piden condenar a un presunto abusador de una niña que además amenazó a trabajadoras estatales

El veredicto de los jueces de juicio se conocerá la próxima semana.

Tras varias jornadas de juicio, la fiscalía pidió este jueves condenar a un hombre señalado por abusar de una niña reiteradamente y amenazar a trabajadoras estatales a pesar de una perimetral vigente.

El fiscal del caso Gastón Medina solicitó en una audiencia este jueves que se declare la responsabilidad penal de un hombre identificado como "R.J.M" por abusar sexualmente de una niña de su entorno familiar en al menos tres oportunidades, y por un hecho de amenazas con arma, durante los alegatos de cierre del juicio contra el imputado.

De acuerdo con la acusación que presentó Medina en el debate, los hechos atribuidos al hombre ocurrieron entre agosto y octubre de 2023, en la vivienda del imputado en la ciudad de Neuquén, cuando la niña tenía 10 años. Según precisó el fiscal, tras cometer los abusos, el imputado amenazaba a la víctima para que no contara lo sucedido, advirtiéndole que podía matar a su madre.

El caso salió a la luz en abril de 2024, cuando la niña relató los hechos a su entorno cercano, ya no pudiendo sostener el secreto de lo que estaba padeciendo.

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Durante su alegato de cierre, Medina sostuvo que la prueba producida a lo largo de las cuatro jornadas dio por acreditados los hechos narrados. Destacó la coherencia y persistencia del relato de la víctima en Cámara Gesell, la validación realizada por profesionales, y la corroboración periférica a través de testimonios y pericias médicas. En este punto, remarcó que el examen médico detectó indicadores compatibles con la modalidad de abuso descripta por la niña.

El fiscal también puso el foco en el contexto de violencia de género en el que ocurrieron los hechos, señalando que existían múltiples denuncias previas contra el imputado y que la víctima creció en un entorno de extrema vulnerabilidad. Según explicó, ese contexto permitió comprender tanto el silencio inicial de la niña como el mecanismo de amenazas utilizado para someterla.

También le imputaron amenazas

Por otro lado, Medina afirmó que también se acreditó que el acusado se presentó en marzo de 2024 en la vivienda de la madre de la niña y amenazó con un arma a trabajadoras estatales que se encontraban allí, incumpliendo además una restricción de acercamiento vigente.

Por todo esto, pidió la declaración de responsabilidad del imputado por los delitos de abuso sexual con acceso carnal y por amenazas agravadas.

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En el mismo sentido, la querella institucional adhirió al pedido de responsabilidad penal por los hechos de abuso sexual.

Por su parte, la defensa solicitó la absolución del imputado, pero planteó que, en caso de una condena, los hechos sean encuadrados como abuso sexual simple y no con acceso carnal.

También pidió la absolución por el hecho de amenazas, al considerar que no se incorporó el testimonio directo de la persona afectada.

El tribunal, integrado por los jueces Cristian Piana, Luciano Hermosilla y Luis Giorgetti, pasó a un cuarto intermedio tras la finalización de los alegatos de cierre, con el objetivo de deliberar y resolver el caso, y adelantó que dará a conocer su decisión dentro del plazo legal previsto.