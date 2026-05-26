Definen la pena para el verdulero neuquino que violó a su empleada adolescente

La sentencia se conocerá esta semana luego del pedido de la fiscalía. El abusador había sido declarado responsable en forma previa.

El fiscal reclamó un castigo de 9 años de cárcel para el verdulero violador. La sentencia se conocerá el jueves.

No hace mucho, se conoció el indignante caso de un verdulero neuquino que había violado a una menor que era su empleada. El abusador ya fue declarado responsable y solo resta definir la pena, ¿cuántos años pidió la fiscalía?

La audiencia de determinación de la pena se concretó este martes en la Ciudad Judicial, con la presencia del fiscal del caso Manuel Islas y el condenado, identificado por sus iniciales como R.S.M. El hombre ya fue declarado penalmente responsable por el abuso sexual de una adolescente de 17 años cometido en diciembre de 2023, en un barrio de la ciudad de Neuquén.

El tribunal, integrado por Luciano Hermosilla, Luis Giorgetti y Carina Álvarez , presidió el trámite y escuchó las presentaciones del Ministerio Público Fiscal (MPF) y la defensa. Con anterioridad, estos mismos jueces, habían declarado responsable al acusado por unanimidad por el delito de abuso sexual con acceso carnal, en calidad de autor.

Durante la audiencia de hoy martes, para solicitar la condena, Islas manifestó como circunstancias agravantes la extensión del daño causado, la asimetría de poder y de edad entre víctima y victimario, entre otras. Por su parte como circunstancias atenuantes sólo valoró la carencia de antecedentes penales computables.

fiscal manuel islas

En cuanto al monto, Islas consideró que debe cumplir un castigo de 9 años.

El tribunal adelantó que dará a conocer su veredicto el próximo jueves en una audiencia que deberá ser fijada para tal fin.

Según acreditó el fiscal Islas en el debate oral, el hecho fue cometido el 27 de diciembre de 2023 por la tarde en un comercio ubicado en un la capital provincial. De acuerdo a la acusación, R.S.M. tomó por la fuerza a la víctima, que era su empleada, la condujo a un baño y allí cometió el abuso. La adolescente había entrado a trabajar no hace mucho y se trataba de su primer empleo.

Múltiples pruebas

Durante el alegato de clausura del juicio, el fiscal Islas afirmó que “las pruebas reunidas por el Ministerio Púbico Fiscal son más que suficientes para demostrar que el hecho ocurrió y que fue cometido por el imputado, de acuerdo a como lo hemos planteado”.

Como parte de la sentencia, R.S.M. fue inscripto en el Registro de Identificación de Personas Condenadas por Delitos Contra la Integridad Sexual (RIPeCoDIS) y su identidad se reserva con el objetivo de preservar la intimidad de la víctima.

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Otro hecho grave de abuso ocurrido en Cutral Co y que tuvo como víctima a una niña se definió este martes con la declaración de responsabilidad del acusado.

La investigación fue llevada adelante por el fiscal del caso Federico Cuneo, quien se encargó de presentar un acuerdo parcial con la defensa.

El imputado reconoció su responsabilidad y aceptó renunciar a esa etapa del juicio, pero el monto de la pena se deberá discutir ante un tribunal de tres integrantes.

De acuerdo con la investigación del MPF, los hechos ocurrieron de manera reiterada durante 2016, cuando la víctima era una niña. Según la acusación, el imputado cometía los abusos en la vivienda en la que residía y aprovechaba los momentos en que quedaba bajo su cuidado para concretarlos.

Otro abusador condenado

Durante la audiencia, el fiscal detalló las pruebas reunidas por la fiscalía, entre ellas el relato de la víctima, informes psicológicos y pericias que acreditaron graves consecuencias emocionales derivadas de los abusos investigados.

La defensa prestó conformidad al acuerdo y el imputado asumió su responsabilidad por los hechos atribuidos.

Luego de analizar el planteo de las partes y la evidencia presentada, la magistrada homologó el acuerdo y declaró responsable al acusado por el delito de abuso sexual gravemente ultrajante agravado por el vínculo y por haber causado un grave daño a la salud mental de la víctima.