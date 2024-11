Bronca en Melipal y grave denuncia por abuso sexual a una nena de 11 años: "Nos da escalofríos"

Paralelamente, el fiscal notificó al varón que era parte del entorno familiar de la víctima para que designe defensor y quedó bajo investigación.

Los detalles de los hechos denunciados fueron relatados por la hermana de la víctima al aire de R7 este martes por la mañana, quien denunció: "Estamos recibiendo amenazas constantemente" y pidió que la justicia "por lo menos lo agarre preventivamente".

fiscal manuel ignacio islas

Los hechos

La hermana de la niña abusada refirió que el denunciado es el ex marido de la madre, y explicó que hasta el día anterior a realizar la denuncia, su madre y su hermana vivían con él en un domicilio de Melipal: "Si mi mamá no llegaba el jueves a la noche.... Ella no sabía nada, no sospechaba, pero entra al baño y encuentra una remera de la nena con semen, lo primero que hace es guardar la remera para que no se la saque, y fue a encarar al tipo, y él dijo 'no, fue mi hijo'".

Según relató, al ser consultada por ellas, la niña "quedó en shock" y no pudo expresarse, pero al día siguiente de camino al hospital empezó a hablar sobre las violaciones: "Que pasaban hace un año, en las vacaciones... a nosotras nos da escalofríos...".

Entre el espanto y la indignación, también contó que su hermana de 11 años le recordó tanto a su mamá como a ella que por ese motivo en un momento había pedido no vivir más en esa casa.

Sin embargo, por protocolo la víctima cuenta con acompañamiento de profesionales y en la Cámara Gessell fijada para la semana que viene, donde podrá brindar un relato sobre cómo fue el hecho. Luego de esa declaración, el fiscal del caso definirá las próximas medidas en el contexto de la investigación, entre las cuales figura la eventual solicitud de una audiencia de formulación de cargos.

La indignación de la familia

"Mi hermanita está internada en el hospital, la medicaron, son todas cosas de transmisión sexual, esas cosas no son por nada, el análisis mostró lesiones, efectivamente fue violada", dijo la mujer y aseguró que la niña está siendo acompañada de manera constante por su mamá.

A pesar de que la fiscalía, a través de la SAVYT dispuso la asistencia psicológica tanto a la víctima como a sus familiares, a quienes le solicitaron cuidar identidad de la menor, la mamá y la hermana de la víctima, tomaron acciones contra el presunto autor de las violaciones.

"Cuando fuimos a la verdulería el domingo no agredimos a nadie, empecé a revolear la verdura para que la gente vea, que cierren eso, porque nos parece una burla que esté trabajando como si nada, y nosotros teniendo que ver a la nena al hospital. Tiene 11, la violaba desde los 10", aseguró la hermana en la entrevista radial.

SFP Ministerio Publico Fiscal Gerez y Garcia por tirador ATE SMA (2).JPG Sebastián Fariña Petersen

Además, añadió que la motivación para realizar el "escrache" en el lugar del trabajo tienen que ver con recibir "amenazas constantemente" que "se las hacen llegar a mi mamá que está traumadísima con la nena, entonces ya está, nos cansamos, hubieran pensado antes". En concreto, la mujer indicó que este lunes, cuando fueron a retirar las pertenencias a la casa del denunciado "cuando pasábamos al lado de la nuera del violador, nos amenazaban, nos decían ´las vamos a ir a buscar una por una´".

Por su parte, también mostró preocupación por la posibilidad de que el denunciado se mantenga ubicable. "El análisis de ADN podría tardar tres semanas o un mes, siento indignación" dijo y deslizó: "Que se conozcan las caras de esta gente, el tipo es un psicópata, ya está, pero la gente que lo defiende...".

En este sentido, manifestó que lo que pretenden es que la justicia disponga "agarrarlo para nosotros saber que no se va a ir ningún lado" porque "lo encontramos en el Barrio El Trébol cuando antes vivía en Melipal". También manifestó que quieren la prisión preventiva porque la fiscalía ya cuenta con suficientes pruebas, entre las cuales nombró: "la declaración de ella, la bombacha, el semen, el estudio que dio positivo de violación".