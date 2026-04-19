Insólito: Magui Bravi confirmó sin querer su separación en vivo mientras estaba cocinando

Desde la producción del ciclo al que fue invitada le propusieron cortar el momento, pero ella prefirió contarlo igual.

La separación de Magui Bravi y Octavio Cattaneo se confirmó de la manera más inesperada: en vivo, durante una entrevista distendida en un programa de cocina, cuando una pregunta casual dejó al descubierto una situación personal que hasta entonces no había trascendido. Todo ocurrió cuando el conductor le consultó: “¿Tu marido qué dice de todo esto?”, y la reacción de la actriz cambió por completo el clima del estudio. Con visible incomodidad, la bailarina respondió: “Mi marido... no está, no estaría más”.

El silencio que siguió marcó la tensión del momento, agravada por una voz fuera de cámara que intervino con urgencia: “Cortalo. Vamos a cortar esta parte, se separó” . Lejos de retroceder, la artista decidió confirmar la situación y blanqueó: “Me separé. No pasa nada igual” , intentando desdramatizar un episodio que rápidamente tomó otra dimensión. El conductor, sorprendido, se disculpó en vivo por desconocer el contexto personal de la invitada, mientras desde producción aclaraban que se trataba de una separación “muy reciente” .

Pese al impacto inicial, la artista buscó recomponer el tono y se sumó a una charla improvisada sobre la soltería que derivó en un intercambio entre humor e incomodidad. Cuando el conductor intentó alivianar el momento diciendo que ahora le esperaba “un mundo bravo”, Magui respondió con honestidad: “Qué miedo”, y hasta le preguntó cómo era volver a estar sola.

Cuánto tiempo estuvieron juntos Magui Bravi y Octavio Cattaneo

La ruptura cobra especial repercusión por la historia compartida entre ambos, una relación de 14 años marcada por idas y vueltas, que había atravesado crisis anteriores, una reconciliación y hasta un casamiento reciente. Además, llega apenas dos años después del nacimiento de su hijo Galileo, en un momento donde públicamente parecía consolidada una etapa familiar. Aunque la actriz no dio detalles sobre los motivos del quiebre, su frase inesperada en cámara terminó confirmando lo que nadie imaginaba.