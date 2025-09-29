El dolor de Magui Bravi tras la pérdida su perra Roma

La influencer compartió un sentido posteo en sus redes sociales en el que recordó la importancia de su mascota en su vida.

Magui Bravi compartió un sentido mensaje en sus redes sociales tras la muerte de un ser querido. La actriz y bailarina se mostró devastada por la pérdida física de su perra Roma y la despidió con una serie de fotos.

“ Te voy a extrañar siempre y cada día” , comenzó el posteo que acompañó con fotografías de Roma y ella compartiendo diferentes momentos de la vida.

“Todo el tiempo hay ruidos en la casa y creo que estás ahí. Mi inconsciente me hace mirar los rincones en que ya no estás”, aseguró conmovida en el posteo que se llenó rápidamente de comentarios acompañando a la influencer en este triste momento.

En el posteo expresó además su agradecimiento a la compañía de su mascota: “Gracias por tu compañía, por cada momento. Nos vemos en la próxima vida. Mientras tanto, nunca te voy a olvidar perrita loca reina de la manada”.

Embed - Magui Bravi on Instagram: "Adios mi Romita. Te voy a extrañar siempre y cada día. Todo el tiempo hay ruidos en la casa y creo que estás ahí. Mi inconsciente me hace mirar los rincones en que ya no estas. Gracias por tu compañía, por cada momento. Nos vemos en la proxima vida. Mientras tanto nunca te voy a olvidar perrita loca reina de la manada." View this post on Instagram A post shared by Magui Bravi (@maggiebravi)

“Te abrazo muy fuerte”, “Ay un abrazo Magui.. te súper entiendo, es tremendo. Lo que uno los ama y el amor que nos dan.. va a estar siempre. Beso enorme”, “Te entiendo tanto es un dolor terrible”, escribieron sus seguidores en medio de tanto dolor.