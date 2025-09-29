El desgarrador posteo de Cris Morena a dos meses de la muerte de su nieta Mila

La productora teatral compartió una ilustración en sus redes sociales con un sentido mensaje tras la muerte de su nieta de 7 años.

Cris Morena eligió dedicarle unas sentidas palabras a su hija Romina Yankelevich y a su nieta Mila . Es que este domingo 28 de septiembre se cumplieron 15 años de la muerte de Romina y al mismo tiempo dos meses del trágico accidente que le costó la vida a Mila de tan solo 7 años.

“ Una parte de mi vida se fue con las dos y la otra aprende día a día a convivir con sus ausencias”, expresó la productora teatral.

Por primera vez en sus redes sociales, Cris eligió escribir un sentido posteo recordando a su hija y a su nieta. Con la templanza que la caracteriza y que mantuvo en este último tiempo, compartió una ilustración en la que se ve a Romina junto a Mila (ellas nunca se conocieron).

“Hoy se me vienen imágenes de tanto vivido juntas. Ro, hija querida, desde mi deseo más profundo. Y Mila chiquitita mágica, hoy juntas en ese infinito nuestro y eterno”, escribió en sus redes sociales y rápidamente se llenó de comentarios.

“Elijo ver la magia de la vida y ve el mundo lleno de luz y amor. Son mi fuerza vital, mi motor, mis guías, mis haditas”, sumó en el posteo.

Respecto a cómo transita este proceso de duelo, dijo: “Duele y cómo duele… pero también son mi superpoder porque me enseñan el valor de mi tiempo en esta tierra, mis vínculos, mis deseos más auténticos”.

“La vida es un segundo y en honor a las dos la vivo a pleno. ¡Y con todo! Gracias por estar siempre en cada instante de mi vida. Las amo, Ro y Mila, están en mí. Juntas podemos volar mejor”, finalizó su publicación.

Embed - Cris Morena on Instagram: "Ro y Mila: Hoy 28 me vienen imágenes de tanto vivido juntas. Ro hija querida desde mi deseo más profundo y Mila chiquitita mágica, hoy juntas en ese infinito nuestro y eterno Una parte de mi vida se fue con las dos y la otra aprende día a día a vivir con sus ausencias. Descubrí que tengo mi corazón al 1000% y elijo cada día vivir en amor en el presente Elijo ver la magia de la vida y ver el mundo lleno de luz y amor Son mi fuerza vital , mi motor , mis guías , mis haditas… Duele y como duele… pero también son mi “superpoder” porque me enseñan el valor de mi tiempo en esta tierra , mis vínculos , mis deseos más auténticos!! La vida es un segundo y en honor a las dos la vivo a pleno!! Y con todo!! Gracias por estar siempre en cada instante de mi vida!! Las amo Ro y Mila, están en mí. Juntas podemos volar mejor Mamá Tití" View this post on Instagram A post shared by Cris Morena (@bycrismorena)

Quién era Mila Yankelevich, nieta de la productora Cris Morena

Mila nació el 12 de febrero de 2018 y era la más pequeña de la familia. Era hija de Tomás Yankelevich y Sofía Recaes, quienes también tuvieron a Inti, que hoy tiene 12 años.

En su último cumpleaños, su abuela Cris Morena realizó un posteo festejando su natalicio. "Mila, mi niña con alas, mi hadita feliz y libre, acuariana soñada y tan esperada… Nuestros momentos juntas llenos de bailes, canciones, inventando en la playa las formas de las nubes, tus preguntas increíbles… Sos sol, libertad, abrazos, bella inquieta, dulce niña amada, especial, brillante nietita querida!!! Feliz día! Feliz vida Feliz cumpleaños. Te amoooo siempre!!!", escribió.

La muerte de Mila ocurrió el lunes 28 de julio por la mañana, frente a Hibiscus Island, en la Bahía de Biscayne. En el velero viajaban un adulto y cinco chicos de entre 7 y 13 años, cuando fue embestido por una barcaza en la Bahía de Biscayne.

Medios locales indicaron que el impacto fue tan fuerte que todos los ocupantes salieron despedidos al agua.

Los menores participaban de una colonia de vacaciones de la Fundación de Vela Juvenil de Miami. Una de las nenas que perdió la vida era Mila, la hija de Tomás Yankelevich de 7 años y nieta menor de los reconocidos productores Cris Morena y Gustavo Yankelevich.