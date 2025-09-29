La nueva vida de Ingrid Grudke en Japón: soltera y lejos de su ex

La modelo habló con la influencer Brenda Caretto por las calles de Tokio, Japón y reveló cómo atraviesa el actual momento de su vida.

Ingrid Grudke disfruta de su estadía en Japón para dejar atrás el clima turbulento que atravesó durante casi un año desde que se rompió su vínculo con su ex pareja Martín Colantonio , quien la engañó con una sobrina de la modelo generando una explosión en la familia y generando la ruptura definitiva.

Ya lejos de esa relación que pareciera no tener retorno debido a la gravedad del engaño, la modelo y físico culturista se encontró con la influencer Brenda Caretto y realizaron una entrevistra breve mientras recorrían las calles de Tokio caminando.

En su relato contó cuáles son los objetivos que tiene en el país: " Vine a estudiar. Estoy estudiando japonés, de hecho estoy yendo a una clase", contó y agregó: "Por ahora vine a estudiar, pero... Una campañita no estaría nada mal". De esta manera la artista no descarta quedarse más tiempo en el país.

"Me encanta porque acá soy una más, me siento totalmente anónima", dijo sobre sus vivencias en el país asiático. Luego, sumó: "La vida para mí es esto, exprimirla, disfrutarla, aprender de otras culturas".

Más allá de haber caminado por el proceso de desconexión tras lo sucedido con su ex pareja, recordó cómo fue el momento de conocer el engaño y afirmó que está soltera: "Para mí fue muy doloroso, muy perverso... Trabajé mucho para estar bien. Me parece fundamental tener los códigos de pareja, porque él decía que teníamos una relación abierta y yo nunca me enteré. ¡A mí nunca me contaron! Me hubiesen avisado, pero bueno... Lo vengo llevando muy bien".

Las imágenes que compartió Ingrid en Japón