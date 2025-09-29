Bad Bunny hará su show en el Super Bowl: a quién le dedicó este momento

En las últimas horas llegó la primera confirmación por parte de la NFL acerca de quién será el artista encargado de animar el tradicional espectáculo de medio tiempo en el Super Bowl . Bad Bunny llevará su música al escenario más grande de la liga de fútbol americano el próximo año.

La NFL, Apple Music y Roc Nation anunciaron el domingo que Bad Bunny liderará las festividades del medio tiempo desde el Levi’s Stadium el 8 de febrero en Santa Clara, en el norte de California. Este show llegará en un momento importante dentro de la carrera del cantante puertorriqueño. Hace poco terminó su residencia en Puerto Rico donde atrajo a más de medio millón de fanáticos.

También, el artista lidera todas las nominaciones en los Latin Grammys en noviembre. Bad Bunny se convirtió en uno de los artistas más escuchados del mundo con álbumes como Un Verano Sin Ti. “Lo que siento va más allá de mí mismo”, destacó el cantante en un comunicado. “Es por aquellos que vinieron antes de mí y corrieron incontables yardas para que yo pudiera entrar y anotar un touchdown... esto es para mi gente, mi cultura y nuestra historia. Ve y dile a tu abuela, que seremos el SHOW DE MEDIO TIEMPO DEL SUPER BOWL”.

image

El fundador de Roc Nation, Jay-Z, afirmó en un comunicado que lo que Bad Bunny “ha hecho y sigue haciendo por Puerto Rico es realmente inspirador. Nos sentimos honrados de tenerlo en el escenario más grande del mundo”.

Bad Bunny y otro logro en su carrera

El artista de 31 años, Bad Bunny, nacido como Benito Antonio Martínez Ocasio, ganó tres Grammys y 12 Latin Grammys. Se convirtió en un embajador global de la música latina, y en el último tiempo ha protagonizado películas como “Bullet Train”, “Caught Stealing” y “Happy Gilmore 2”, colaboró con las principales casas de moda.

En la próxima edición de los premios, entrará a los Latin Grammys como el principal nominado con 12, destronando al productor y compositor Édgar Barrera.

image

Según informó AP. Roc Nation y el productor ganador del Emmy Jesse Collins serán los co-productores ejecutivos del espectáculo de medio tiempo. Hamish Hamilton será el director. “Sabemos que sus actuaciones dinámicas, visión creativa y profunda conexión con los fanáticos ofrecerán el tipo de experiencia inolvidable que esperamos de este icónico momento cultural”, dijo Jon Barker, vicepresidente senior de Producción de Eventos Globales para la NFL.

A principios de este año, el rapero estadounidense Kendrick Lamar brilló con la invitada SZA en Nueva Orleans, estableciendo el récord del espectáculo de medio tiempo del Super Bowl más visto con 133,5 millones de espectadores. Su actuación superó la audiencia del espectáculo de Michael Jackson en 1993. Además estuvo cargada de polémica por su escenografía cargada de mensaje políticos y por su tiradera a nada más ni nada menos que Drake, otro de los raperos más famosos del mundo.

La opinión de los fanáticos luego de la selección de Bad Bunny ha sido dividida, pero aquellos que la celebraron ya se encuentran entusiasmados.