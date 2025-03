La decisión de crianza que tomó Magui Bravi y que fue cuestionada por su público: "Es polémico, lo sé"

Un año después de tener a su primer hijo, su compromiso laboral la llevó a tomar una polémica decisión: anotar a su hijo de un año en un jardín maternal, y la gente cuestionó lo chico que es el bebé para anotarlo en el colegio.

"Tengo ganas de que vaya a un jardín maternal. Polémico, yo lo sé. Cada vez que lo planteo, algunos dicen ‘no, ¿por qué? Si vos estás en tu casa’. Pero bueno, la verdad es que tengo muchas obligaciones y de repente pienso que aunque sean cuatro horitas quiero que esté con otros chicos. Le fascina estar con nenes, pero sí, es polémico plantearlo", comentó en una entrevista con la revista Gente.

magui bravi.jpg Magui Bravi tomó una drástica decisión con la crianza de su hijo

"Ahora elijo qué consejos escuchar y cuáles no. Siempre lo dije: la maternidad nunca fue color de rosa y me costó un montón... Necesitás ayuda, por lo menos yo necesito ayuda. Entonces, quizás lo mejor para mí es estar un rato con otros chicos en un lugar en el que sé que se dedican a eso", agregó.

Magui Bravi y su visión sobre la maternidad

En ese sentido, en una entrevista mano a mano con Verónica Lozano en su programa "Corta con Lozano", la modelo abrió su corazón y contó lo difícil que fue transitar los primeros días como madre.

"Es todo muy difícil. Es lo mejor que me pasó en la vida, pero la realidad es que todo es muy difícil. Yo me tomaba todo a la liviana, pero ahora que lo vivo admiro a todas las madres que compartían sus experiencias. La maternidad a veces es muy solitaria, a veces me arrepiento de no haber estado más presente para mis amigas que son madres".

Además, contó que su hijo nació con "muy bajo peso", lo que llevó a que tenga que tomar suplementos desde muy temprana edad, algo que generó fuertes críticas en las redes sociales hacia la actriz.

"Él tenía que subir de peso sí o sí, y con el tiempo tomé la decisión de mantener esa lactancia mixta, es decir, la teta y la mamadera. La verdad que fue todo un tema, a mi se me dificulta poder sacarme leche, realmente no podía. Me ayudaron muchísimos especialistas y me dijeron que lo más importante es que la mamá esté bien y esté contenta. Que vos estés bien, feliz, y le puedas dar felicidad a tu hijo mientras le das una mamadera también está bien. Una como mamá puede elegir", comentó sobre el tema.

"La verdad que yo probé de todo, y me encontré un día llorando con el sacaleche porque no podía más. Fue ahí cuando tomé la decisión de optar por una lactancia mixta", agregó.

Esta decisión fue muy criticada y comentada en las redes sociales, sobre todo por las madres que no estaban de acuerdo con este método de lactancia para los más chicos. Sin embargo, los comentarios más difíciles de llevar para ella son los que se dan dentro de su entorno familiar: "La gente te juzga muchísimo en las redes sociales, pero yo creo que lo más difícil es el entorno, ya sea tu pareja, los amigos o la familia. La gente opina de todo".