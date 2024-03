Magui Bravi mostró lo "gigante" que está su bebé a un mes de nacer

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Magui Bravi (@maggiebravi)

“Feliz primer mes bebito. El amor de mi vida. Al final viniste vos a enseñarme a mí tantas cosas”, exclamó la bailarina en su cuenta de Instagram, reconociendo que su bebé apareció en su vida para ayudarla a convertirse en la madre que quería ser.

La confesión de Magui Bravi, a un mes de la llegada de su hijo Galileo

“Sigo sin saber cómo se hace esto, pero cada día trato de ser mejor para vos”, confesó Magui Bravi sobre la difícil tarea de la maternidad, ya que incursionó en este camino hace poco más de un mes con la llegada de Galileo.

Muy enternecida con su hijo, compartió varias fotos del bebé y sorprendió a sus seguidores por algunas de ellas: el pequeño apareció sonriendo, cuando estaba descansando sobre la mano de su mamá y también con un look muy metalero, al lucir un body de la banda Metallica a su corta edad.

“¡Es hermoso! Y no te preocupes, nadie nace sabiendo ser madre”, “Las fotos post parir más reales que he visto”, “Bonito, ese remolino me mató, muchas bendiciones para él y ustedes, sus papás”, “Hermosos”, “Me mató con la reme de Metallica, felicidades”, le expresaron los usuarios en comentarios.