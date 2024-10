Cómo es la depresión post parto que sufrió Magui Bravi

"Tuvimos unos seis meses divinos y tres meses donde la pasé super mal porque se transformó en un embarazo de riesgo. Tenía un tema en una arteria del útero y después un tema con la placenta, entonces el gordo estaba con bajo peso. Nos avisaron que probablemente tenía que nacer en la semana 37, pero teníamos que ir tirando, esto significa que los controles que capaz te hacés cada 15 días, yo me lo hacía cada dos. Podía salir a caminar, no podía entrenar, no podía laburar; pero sí tenía que moverme", explicó Magui.

Embed - Magui Bravi habla de su embarazo de riesgo y los desafíos de la lactancia | #SomosTodas

Muchas mujeres atraviesan cuadros de salud mental luego de que se convierten en madres y Bravi fue una de ellas: "Empecé el puerperio con una depresión postparto heavy, lloraba él, lloraba yo y creo que hasta el primer mes no pude disfrutar lo que estaba viviendo. No sabía dónde estaba parada. Fue muy difícil".

La bailarina expresó que gracias a la terapia pudo sentirse mejor: "Necesité mucha ayuda, necesité ir a terapia para poder decir lo que me pasaba, porque a veces uno no dice lo que le pasa porque siente culpa. “¿Cómo puede ser que esto no me esté gustando? ¿Cómo puede ser que esté extrañando la panza si tengo a mi hijo conmigo?”. Se habla muy poco de la salud mental de la mamá, porque todo va para el bebé. Y no estoy hablando desde un lugar egoísta, porque si vos como mamá no estás entera, es muy difícil que puedas estar para tu hijo".

Magui Bravi mostró lo "gigante" que está su bebé a un mes de nacer

Magui Bravi se convirtió en madre de Galileo, luego de afrontar un embarazo de riesgo. En el primer mes de su hijo, la bailarina festejó en sus redes con una tierna secuencia de fotos con su bebé e hizo una confesión sobre esta etapa de su vida, tras convertirse en madre primeriza.

Embed - Magui Bravi on Instagram: "Feliz primer mes bebito! . El amor de mi vida. Al final viniste vos a enseñarme a mí tantas cosas! Sigo sin saber cómo se hace esto. Pero cada día trato de ser mejor para vos. " View this post on Instagram A post shared by Magui Bravi (@maggiebravi)

La conductora hizo un resumen de su primer mes con su hijo con fotos, de todos los momentos que han compartido y le sumó unas sentidas palabras a su pequeño en su cumplemes, que conmovieron a sus seguidores.

En primer lugar, mostró varias imágenes de su bebé en íntimos momentos de madre e hijo, mientras lo amamantaba, descansaba sobre su pecho o estaba despierto, recostado sobre el hombro de Magui.

“Feliz primer mes bebito. El amor de mi vida. Al final viniste vos a enseñarme a mí tantas cosas”, exclamó la bailarina en su cuenta de Instagram, reconociendo que su bebé apareció en su vida para ayudarla a convertirse en la madre que quería ser.