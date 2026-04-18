Preocupación: un famoso actor está internado hace 17 días por un problema cardíaco

Su hijo confirmó que, si bien el cuadro de base era una dificultad respiratoria, los médicos notaron otros inconvenientes que obligaron a intubarlo.

La salud de Mario Alarcón generó fuerte preocupación en el mundo artístico luego de conocerse que el actor permanece internado desde hace 17 días, tras sufrir una complicación cardíaca derivada de una isquemia . A los 80 años, el reconocido intérprete atraviesa un cuadro delicado, aunque con señales alentadoras en las últimas horas, según confirmó su hijo Matías , quien acompaña de cerca la evolución junto al resto de la familia.

Fue justamente el joven quien reconstruyó cómo comenzó todo. “El 31 de marzo mi papá entró a la guardia con un cuadro respiratorio debido a una insuficiencia cardíaca”, explicó, al detallar que inicialmente el ingreso estuvo vinculado a dificultades de ese tipo. Sin embargo, una vez que avanzaron los estudios, el panorama mostró una complejidad mayor y obligó a intensificar el seguimiento médico.

“Encontraron que sufrió una isquemia y notaron una miocardiopatía ”, reveló Matías sobre el diagnóstico que encendió las alarmas. A partir de allí, los profesionales comenzaron un tratamiento para estabilizar al actor, pero la internación tuvo un momento especialmente crítico hace pocos días. “Lo fueron estabilizando, pero hace cinco días tuvo un nuevo episodio respiratorio y lo tuvieron que intubar ”, contó sobre una de las instancias más delicadas del proceso.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por BONDI LIVE (@bondi_liveok)

Ese episodio generó máxima preocupación en su entorno cercano, aunque luego llegaron noticias alentadoras. En las últimas horas, el cuadro mostró una evolución favorable. “Hoy, por suerte, ya le sacaron el respirador; él está lúcido y se siente bien”, aseguró su hijo, en declaraciones que llevaron algo de tranquilidad sobre el estado actual del actor. Si bien continúa internado y bajo observación, la mejoría fue recibida con optimismo.

Matías también explicó que el foco ahora está puesto en tratar la insuficiencia cardíaca de base y avanzar hacia una estabilización que permita pensar en el alta médica. “Ahora lo importante es seguir tratando ese problema”, señaló. En ese sentido, detalló que los médicos evalúan un plan de recuperación progresivo, con tratamiento farmacológico y posibles intervenciones posteriores.

Cuáles son las posibilidades que analizan los médicos

“El plan es que, una vez que su corazón esté estabilizado, pueda recibir el alta con medicación”, precisó. Incluso, adelantó que más adelante podrían analizar la colocación de un CDI, un dispositivo cardíaco que funciona como marcapasos, desfibrilador y sincronizador, pensado para acompañar el funcionamiento del corazón en cuadros complejos como el suyo.

La noticia generó repercusión también por la enorme trayectoria del artista, una figura histórica del teatro, el cine y la televisión argentina. Dueño de una carrera de más de cinco décadas, dejó huella en escenarios emblemáticos, en grandes ficciones y también en el cine internacional. Su participación en El secreto de sus ojos, además de sus trabajos en Los Simuladores y numerosas obras teatrales, consolidaron un recorrido admirado por colegas y público.