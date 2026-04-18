"Estaba en función": Adabel Guerrero contó cómo reaccionó a los rumores de infidelidad a su marido

La bailarina se encontraba en medio de la obra Sex cuando le empezaron a llegar mensajes: se la acusó de tener un affaire con un vecino de su country.

Los rumores sobre una supuesta crisis entre Adabel Guerrero y Martín Lamela sacudieron al mundo del espectáculo luego de que en LAM se instalara la versión de una separación por una presunta infidelidad con un vecino del country donde viven. La información tomó fuerza rápidamente y obligó a la bailarina a salir a hablar para desmentir la situación y contar cómo impactó en su vida cotidiana.

A la salida de Sex, la actriz reveló que se enteró de todo mientras estaba trabajando y en pleno comienzo de función. “Lo acabo de escuchar. Me mandó un montón de gente capturas en el medio de la obra . Yo no entendía nada”, aseguró la artista, sorprendida por la magnitud que había tomado la versión. Según contó, la repercusión fue inmediata y derivó en una catarata de mensajes de su entorno más cercano.

La reacción de Lamela también fue uno de los puntos centrales de su descargo. “Me llamó mi marido”, contó la bailarina, al revelar que el empresario se comunicó con ella apenas escuchó los rumores . Luego, amplió el desconcierto que vivieron en esas horas. “Había empezado la función, mis amigas me mandan ‘¿qué pasó?’, las mamis del colegio... ”, relató, marcando el impacto que generó la versión incluso en su círculo íntimo.

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Lejos de confirmar una crisis, la intérprete buscó bajarle el tono al escándalo y hasta ironizó sobre el supuesto tercero en discordia. “Un quilombo bárbaro, diciendo que yo estoy con alguien del country”, expresó, antes de sumar con humor una frase que se viralizó: “Me causó gracia, porque me imagino a todas en el chat del country”. Con ese comentario, dejó en claro que eligió responder sin dramatismo frente a una versión que considera falsa.

Las imágenes de Adabel Guerrero en Sex que fueron furor

Mientras el rumor crecía, en redes también comenzaron a circular imágenes de sus performances en Sex, donde la artista luce vestuarios provocadores que volvieron a ponerla en el centro de la escena. Aunque algunos interpretaron esa viralización como parte del escándalo, ella evitó mezclar ambos planos y sostuvo su postura de desmentir la supuesta separación sin confrontar directamente.