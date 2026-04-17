Por qué se separó Nancy Duré a los pocos días de haberse comprometido

Nancy Duré se animó a contar los detalles de su reciente separación en Puro Show. El fin de su noviazgo con Carlos, su vecino 11 años mayor que ella, sorprendió a todos porque se dio a poco de haberse comprometido. La panelista reveló que devolvió el anillo y puso un freno a una relación que, según sus palabras, “fue una vorágine”.

La panelista explicó que, aunque vivió momentos muy lindos, hubo diferencias que no pudieron superar. “Simplemente pusimos un stop. Devolví el anillo, digamos. Está todo bien, todo bárbaro, lo que pasa es que había cuestiones en las que no terminamos nunca de ponernos de acuerdo. Todo se dio demasiado rápido, fue como una vorágine, pasaron cosas muy lindas, pero hubo, la semana pasada un episodio, nada grave, no se imagina nada raro, simplemente me enojé" , dijo en el programa de El Trece.

Visiblemente movilizada, Nancy continuó desarrollando: “Justo coincidió con un viaje de él, puse un stop, y ahí me di cuenta que por ahí estábamos tratando de hacer encajar algo que no encajaba”. Luego, aclaró que no hubo celos ni terceros en discordia: “No. La verdad que pasamos cosas muy lindas y prefiero quedarme con eso. No pasó nada grave, simplemente son cuestiones estructurales. Me di cuenta que por ahí él necesita tener al lado a otro tipo de mujer”.

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Consultada sobre cómo vive este momento, Nancy Duré fue sincera: “Me hizo bien. Estoy triste, por supuesto, como corresponde cuando uno termina una relación, por más que haya sido muy breve, yo me enamoré, pero me siento en paz porque sé tan bien que di todo lo que podía dar”. Sobre si su trabajo y su ritmo de vida influyeron en la decisión, reconoció: “Todo influyó, sí. Es eso nada más, cuando hay cosas con las que no podés coincidir, qué sé yo, tenemos vidas muy diferentes. El amor no se termina de un día para el otro”.

Nancy Duré destrozó a Flor de la V tras su polémica salida de Intrusos

Tras la salida de Nancy Duré de Intrusos y su posterior incorporación a El Trece, la panelista ha desatado una serie de polémicas que se terminaron de prender luego de las fuertes declaraciones de la periodista respecto a su experiencia en el programa de espectáculos y, en particular, sobre su relación con Flor de la V, la actual conductora del ciclo.

En una entrevista en el programa radial "Por si las moscas" de La Once Diez, Nancy Duré compartió sus impresiones sobre su paso por Intrusos: "A mí me habían dicho en diciembre que me renovaban todo el año en Intrusos. Me aseguraron en RRHH que después firmábamos y de pronto me dijeron que en marzo prescindían de mí". Sin embargo, la periodista no se detuvo en las circunstancias de su salida y destacó su entusiasmo por unirse al equipo de Socios del Espectáculo: "Por suerte, tuve la posibilidad de aprovechar una vacante en Socios".

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Uno de los aspectos que generó mayor interés en la entrevista fue la relación de Nancy Duré con Flor de la V, a quien señaló sin rodeos: "No había buena onda por parte de Flor conmigo". La periodista reveló que hubo momentos tensos en el programa, tanto con ella como con Marcela Tauro, y que estas situaciones se reflejaron al aire: "Hubo varias situaciones en las que ella se plantó medio mal".

En cuanto al rol de Flor de la V como conductora de Intrusos, Duré expresó su respeto pero también hizo hincapié en la complejidad del manejo de un panel de discusión: "Flor estaba al frente de varios programas, pero el manejo de panel es otra cosa, es un poco más complicado. Más teniendo en cuenta que no son nenes de primaria, sino que algunas somos señoras de cincuenta años y con más de veinte de trayectoria".