Nancy Duré destrozó a Flor de la V tras su polémica salida de Intrusos

En una entrevista en el programa radial "Por si las moscas" de La Once Diez, Nancy Duré compartió sus impresiones sobre su paso por Intrusos: "A mí me habían dicho en diciembre que me renovaban todo el año en Intrusos. Me aseguraron en RRHH que después firmábamos y de pronto me dijeron que en marzo prescindían de mí". Sin embargo, la periodista no se detuvo en las circunstancias de su salida y destacó su entusiasmo por unirse al equipo de Socios del Espectáculo: "Por suerte, tuve la posibilidad de aprovechar una vacante en Socios".