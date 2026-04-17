Espectáculos La Mañana Roxette El homenaje de Roxette a Los Redonditos de Ricota que se viralizó en las redes

La banda sueca Roxette eclipsó el Movistar Arena de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con una presentación magistral en su regreso al país luego de 14 años de su último show en la Argentina. Cuando todo parecía que el repertorio se realizaba en base a sus creaciones, hicieron estallar de felicidad a los fanáticos con una sorpresa.

Es que la gente solo miró al escenario cuando los integrantes de la banda comenzaron a tocar el título "Ji ji ji" que causa un gran entusiasmo en los fanáticos de la música argentina. Rápidamente la gente levantó sus celulares, saltaron sin parar y celebraron la decisión de tocar una canción argentina.

La banda liderada por Per Gessle y que está acompañado por Lena Philipsson ante la ausencia de Marie Fredriksson tras su muerte, hizo sonar canciones como "The Look”, “Listen to Your Heart”, “Dressed for Success” y “Joyride”. Esta última es de las más esperadas en el territorio nacional: es que cuando visitan el país, el guitarrista Christoffer Lundquist toca un fragmento de canciones argentinas. En su visita en 2012 lo hicieron con ‘De música ligera’ y en 2026 ‘Ji ji ji’”.