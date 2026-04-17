Versiones cruzadas en Aluminé: allanaron su casa por una supuesta amenaza, pero aseguran que fue una broma

La Justicia secuestró una pistola, junto con cargadores y municiones calibre 9 milímetros. La escuela aseguró que se trató de una broma y que el chico pidió disculpas.

La ola de amenazas de tiroteos en escuelas de Neuquén , como parte de una problemática nacional, escaló a otro nivel en Aluminé, en un hecho que incluyó versiones contrapuestas. La Justicia dio a conocer, este viernes, que un adolescente de 13 años amenazó con matar a los docentes, por lo que se dispuso un allanamiento en la vivienda y hallaron un arma de fuego. Desde la escuela, en tanto, confirmaron que se trató de una broma y que la situación fue abordada y contenida.

En la última semana, se registraron al menos cuatro amenazas de tiroteos en escuelas, hechas de forma anónima a través de inscripciones en las paredes. La situación encendió las alarmas de los establecimientos educativos y el Consejo Provincial de Educación.

En este caso, intervino el Ministerio Público Fiscal al recibir la denuncia de un docente, quien manifestó haber sido testigo de una amenaza que se concretó de forma verbal por parte de un estudiante identificado. El gremio docente ATEN afirmó a LM Neuquén que la situación se trató de una broma y que el chico pidió las disculpas correspondientes.

"Los voy a cagar a tiros a todos", habría dicho el adolescente frente a al menos dos docentes de la institución, en el aula y en otros espacios del edificio. En ese contexto, el fiscal del caso Marcelo Jofré requirió de manera urgente un allanamiento en el domicilio donde reside el adolescente, con el objetivo de verificar la posible existencia de armas.

marcelo jofré.jpg

La medida fue autorizada por un juez de garantías y se concretó el jueves con personal de la Policía provincial. El resultado fue positivo: durante el procedimiento se secuestró una pistola, junto con cargadores y municiones calibre 9 milímetros, elementos que quedaron a disposición de la fiscalía. Desde ATEN, en tanto, aclararon que el arma secuestrada pertenece a un familiar, integrante de las fuerzas de seguridad.

El operativo se realizó sin inconvenientes y permitió descartar la presencia de otros elementos de interés para el caso.

"Debido a que el adolescente es inimputable por su edad, el Ministerio Público Fiscal dispuso el secuestro del arma y dio intervención a la Defensoría de la Niñez y Adolescencia para que se lleve adelante el abordaje de la situación, con los ámbitos correspondientes", informaron de forma oficial.